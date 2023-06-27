Минобороны разоружило наемников: ЧВК "Вагнер" отдает тяжелую технику ВС РФ

Военные эксперты считают, что такой шаг Кремля был вынужденным — чтобы противостоять вооруженному формированию численностью 25000 человек, оснащенному тяжелой военной техникой, нужно оторвать от фронта огромные силы.

Related video

После того как ситуация с ЧВК "Вагнер" нормализовалась в Минобороны РФ началась подготовка к передаче на баланс ВС РФ тяжелой техники "вагнеровцев". Об этом 27 июня сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ", — говорится в сообщении.

В своих комментариях к событию эксперты Defence Express отметили, что фактически речь идет о разоружении военной компании, поскольку, по словам руководителя ЧВК Евгения Пригожина, "Вагнер" — это две дивизии с тяжелым вооружением.

"Учитывая то, что именно минобороны РФ активно снаряжало наемников любым оружием и не только танками, артиллерией, но и зенитными ракетными комплексами и даже авиацией, речь идет о фактическом разоружении отряда", — подчеркнули эксперты.

Они предположили, что в условиях, когда вооруженное формирование численностью 25000 человек хорошо оснащено тяжелой военной техникой, у Кремля просто не оставалось другого выхода. Высшее военное руководство вынуждено было пойти на такой шаг, потому что, чтобы противостоять такому формированию, понадобится оторвать от фронта огромные силы.

"Но кажется, что ситуация может кардинально измениться как раз после того, как наемники останутся без тяжелого вооружения", — подытожили эксперты.

Напомним, глава Росгвардии Виктор Золотов отвечая на вопросы журналистов сказал, что силы ЧВК "Вагнер" действительно могли дойти до российской столицы, из-за чего пролилось бы много крови. Но так как там были сконцентрированы большие силы Росгвардии, наемники Москву бы не взяли.