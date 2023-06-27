Міноборони роззброїло найманців: ПВК "Вагнер" віддає важку техніку ЗС РФ

Військові експерти вважають, що такий крок Кремля був вимушеним — щоб протистояти збройному формуванню чисельністю 25000 осіб, оснащеному важкою військовою технікою, потрібно відірвати від фронту величезні сили.

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Після того, як ситуація з ПВК "Вагнер" нормалізувалася, у Міноборони РФ розпочалася підготовка до передання на баланс ЗС РФ важкої техніки "вагнерівців". Про це 27 червня повідомила пресслужба оборонного відомства.

"Триває підготовка до передачі ПВК "Вагнер" важкої військової техніки до діючих підрозділів Збройних Сил РФ", — ідеться в повідомленні.

У своїх коментарях до події експерти Defence Express зазначили, що фактично йдеться про роззброєння військової компанії, оскільки, за словами керівника ПВК Євгена Пригожина, "Вагнер" — це дві дивізії з важким озброєнням.

"З огляду на те, що саме міноборони РФ активно споряджало найманців будь-якою зброєю, і не тільки танками, артилерією, а й зенітними ракетними комплексами та навіть авіацією, ідеться про фактичне роззброєння загону", — підкреслили експерти.

Вони припустили, що в умовах, коли збройне формування чисельністю 25000 осіб добре оснащене важкою військовою технікою, у Кремля просто не залишалося іншого виходу. Вище військове керівництво змушене було піти на такий крок, тому що, щоб протистояти такому формуванню, знадобиться відірвати від фронту величезні сили.

"Але здається, що ситуація може кардинально змінитися якраз після того, як найманці залишаться без важкого озброєння", — підсумували експерти.

Нагадаємо, голова Росгвардії Віктор Золотов, відповівши на запитання журналістів, сказав, що сили ПВК "Вагнер" дійсно могли дійти до російської столиці, через що пролилося б багато крові. Але оскільки там були сконцентровані великі сили Росгвардії, найманці Москву б не взяли.