"Було б багато крові": заколот Пригожина був інспірований службами Заходу, — глава Росгвардії

Керівник відомства Віктор Золотов не відкидає, що заколот ПВК "Вагнер" було організовано за підбурюванням Заходу. Водночас він переконаний — "вагнерівці" Москву б не взяли.

Related video

Головнокомандувач військ національної гвардії РФ генерал Віктор Золотов припустив, що збройний заколот найманців ПВК "Вагнер" організували за намовлянням західних спецслужб, і він збігся з особистими амбіціями Євгена Пригожина. Про це 27 червня повідомили російські ЗМІ.

Глава Росгвардії вважає, що заколот був інспірований Заходом і наклався на амбіції засновника ПВК "Вагнер".

"Не виключаю, що працювали західні спецслужби, заколот був інспірований Заходом і наклався на амбіції Пригожина", — заявив Золотов.

Він додав, що з оточення Пригожина були інформаційні вкидання про те, що готують заколот, і він відбудеться в період із 22 до 25 червня.

Золотов також розповів, що протягом усього збройного заколоту "вагнерівців" він постійно перебував на зв'язку з президентом Володимиром Путіним, і запевнив — Москву б не взяли. Генерал аргументував свої слова тим, що сили Росгвардії були сконцентровані на підступах до російської столиці.

"Так, вони б до Москви підійшли. Було б багато крові, але Москву б не взяли", — відповів Золотов журналістам.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 27 червня заявив, що російські військовослужбовці та силовики фактично зупинили громадянську війну в момент спроби заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.