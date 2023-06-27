"Нож сквозь масло": ЧВК "Вагнер" могли бы пройти к Москве, — глава Росгвардии (видео)

По словам генерала Золотова, наемники Пригожина без каких бы то ни было сложностей расправились бы с "росгвардейцами".

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Руководитель российской Росгвардии Виктор Золотов, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина в Кремле, заявил, что его ведомство целенаправленно сосредоточило все усилия для противодействия колоннам "вагнеровцев" поблизости с Москвой. Об этом сообщает Русская служба "Радио Свобода".

По словам Золотова, пригожинские наемники без каких бы то ни было сложностей расправились бы с росгвардейцами.

"На том этапе мы концентрировали все кулаки и силы именно на подступах к Москве, — пояснил Виктор Золотов. — Потому что если разбрасывать группировки, они бы прошли как нож сквозь масло".

Глава российского подразделения также уточнил, что ЧВК "Вагнер" могли бы подойти к российской столице, если бы не получили команду разворачиваться обратно. Однако взять российскую столицу они бы не смогли. В дальнейшем, по его словам, у Росгвардии будут тяжелые вооружения, такие как танки.

Напомним, что 27 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достигнутые договоренности с участниками мятежа реализовываются. Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин проявил волю, пытаясь не допустить худшего.

Также сообщалось, что Пригожина держат в отеле в Минске без окон. Такое заявление сделали в комитете по разведке США.