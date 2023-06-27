"Всех заставят воевать": оккупанты на Запорожье поставили на учет 1500 мужчин

Оккупационные власти Запорожской области создали 44 военно-учетных стола. Мэр Мелитополя Иван Федоров в связи с этим заявил, что россияне хотят превратить мужчин в регионе в "пушечное мясо".

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На временно оккупированной территории Запорожской области начали работу 44 военно-учетных стола. В рамках мероприятия по набору военнослужащих оккупационные власти поставили на воинский учет уже 1500 человек. Об этом 27 июня заявил "исполняющий обязанности губернатора" Запорожской области Евгений Балицкий.

"Граждане призывного возраста, а также граждане, пребывающие в запасе, теперь могут стать на воинский учет в органах местного самоуправления по месту жительства", — написал чиновник в Telegram.

Балицкий добавил, что пункт отбора на военную службу по контракту работает и в Мелитополе. Эту информацию прокомментировал мэр города Иван Федоров. Он написал, что россияне уже открыто заявляют, что собираются превратить мужчин на временно оккупированной территории в "пушечное мясо".

"В качестве альтернативы предлагают службу "по контракту" в незаконных вооруженных формированиях. Результат будет один — всех заставят воевать и умирать за оккупантов", — подчеркнул Федоров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 14 апреля текущего года подписал закон о едином реестре военнообязанных. Согласно нормам данного закона, повестка считается врученной с момента появления в личном кабинете портала "Госуслуги" вне зависимости от того, видел ли ее сам военнообязанный.

Также 10 мая Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан Российской Федерации, находящихся в запасе. В эту категорию граждан входят мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет и женщины от 18 до 55 лет которые ранее служили в ВС РФ или проходили военную подготовку.