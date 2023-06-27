Родителям убитых снайперами РФ подростков не дают увидеть тела их детей, — Бердянская МВА

Мать убитого Тиграна Оганнисяна сообщила, что он за полчаса до своей смерти говорил с ней по телефону и убедил ее, что он в порядке.

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Родителям погибших подростков, которых стали жертвами россиян в Бердянске, еще не дали посмотреть на тела их детей. Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, передает "Суспільне".

"По последней информации, родителям погибших подростков еще не дали посмотреть на тела их детей. Возможно, их отдадут сегодня, сложно сказать точно. Знаем, что детей убили российские снайперы. А что этому предшествовало, при каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно" , — сказала Виктория Галитина.

Она отметила, что за полчаса до того, как следователь связался с родителями и сообщил им о смерти их детей, мать Тиграна Оганнисяна разговаривала с ним по телефону. В тот момент парень был спокоен и говорил о том, что они гуляют и думают о том, как отпраздновать день рождения Никиты Ханганова.

"Раньше россияне обвиняли ребят в попытке диверсии на железной дороге и забирали под стражу, где оказывали давление и издевались. Это военное преступление, за которое оккупанты должны ответить. Открыто уголовное производство. Материалы переданы в СБУ, прокуратуру, заявления написаны и внесены в ЕР", — добавила чиновник.

Российские СМИ 24 июня сообщили, что на территории Бердянска 24 июня, погибли двое подростков. Один из которых — Тигран Оганнисян, опубликовал видео, где показал оружие и сказал последние слова: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

Служба розыска детей проинформировала, что Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова российские оккупанты подвергли пыткам. Захватчики обвиняли двух подростков в подготовке диверсии на мелитопольской железной дороге. После издевательств они убили несовершеннолетних. Оккупанты били и душили Тиграна перед его бабушкой и затем увезли его в неизвестном направлении в Бердянске.