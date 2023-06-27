"Отслеживаем противника": Залужный и Шаптала проверили пункты войск на севере (видео)
Высшее военное командование оценило уровень подготовки оборонительных рубежей на северных границах государства на случай повторного нападения российских захватчиков на столицу Украины.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и Сергей Шаптала, начальник Генштаба ВСУ, прибыли в зону оперативного командования "Север", где проверили пункты управления войск. В Facebook Главнокомандующего ВСУ было опубликовано видео.
В сообщении указано, что российские войска систематически обстреливают приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Оккупанты применяют свои диверсионно-разведывательные группы.
"Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор", — говорится в заметке.
Валерий Залужный рассказал, что украинские военные теряют бдительности. Защитники ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонительных возможностей.
Ситуация на северных границах от Генштаба ВСУ
В вечернем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины военные сообщили, что на северной границе ситуация контролируемая. На Слобожанском и Северском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, это Тимоновичи, Заречье Черниговской области, а также Порохонь, Середина Буда, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области. На Харьковщине были нанесены удары по населенным пунктам Уды, Казачья Лопань и Красное Первое на Харьковщине.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Напомним, 23 июня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратил внимание на значение РСЗО М142 HIMARS в войне против России. Он напомнил, что 23 июня исполнился ровно год, как Украина получила первые реактивные системы залпового огня М142 HIMARS. Оружие оказалось очень эффективным и сумело большое количество раз поразить российские цели: скопления техники, склады боеприпасов и личный состав противника.