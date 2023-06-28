Даже не нужно взрывать: эксперт рассказала, как ВС РФ устроят в Украине ядерную катастрофу

По словам Ольги Кошарной, которая специализируется на ядерной энергетике, россиянам достаточно довести уровень воды на ЗАЭС до критического, чтобы запустить механизм техногенной катастрофы.

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Подрыв дамбы Каховской ГЭС фактически запустил уже начало катастрофы на Запорожской АЭС, так как ее состояние зависит и от прудов-охладителей, в том числе. Об этом рассказала эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервью "Обозревателю", которое было опубликовано 28 июня.

По ее словам, российским оккупантам даже не нужно взрывать Запорожскую АЭС, чтобы устроить в Украине ядерную катастрофу. Достаточно усугубить ситуацию с отсутствием необходимой для охлаждения воды.

Кошарная отмечает, что с подрывом дамбы Каховской ГЭС ситуация с охлаждением активной зоны реакторов на атомной электростанции сильно усугубилась.

"По балтийской шкале, среднегодовой уровень воды в Каховском водохранилище 16 метров. Пруд (пруд-охладитель, — ред.) был примерно на том же уровне. Но когда вода полностью исчезла, водозабор и наполнение пруда стали невозможными", — сказала эксперт.

Наполнить пруд заново сейчас практически невозможно.

"Зеркало пруда – 8 квадратных километров, идет испарение. Также идет потеря воды через водопроводы, естественные утечки и так далее", — объяснила Кошарная.

Помочь с охлаждением могли бы бассейны-разбрызгиватели. Но оккупанты с высокой долей вероятности могли навредить и им.

"Есть шесть бассейнов для блоков 1-4 и шесть бассейнов для блоков 5-6. Но эти бассейны тоже заминированы, еще летом прошлого года", — рассказала эксперт-ядерщик о текущей ситуации на ЗАЭС.

Напомним, 27 июня мы писали о том, что в случае подрыва ЗАЭС радиация может распространиться по городам РФ. По состоянию на этот день ветер дует в направлении крупных оккупированных городов Украины, после чего практически сразу доходит до российского Ростова-на-Дону.

26 июня Фокус писал о том, надо ли паниковать при взрыве на Запорожской АЭС. Выброс радиоактивных веществ при подрыве ЗАЭС будет минимальный. Российские оккупанты не подойдут близко к бассейну выдержки отработанного ядерного топлива, считает физик-ядерщик Владимир Борисенко.