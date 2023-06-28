Навіть не потрібно підривати: експертка розповіла, як ЗС РФ влаштують в Україні ядерну катастрофу

За словами Ольги Кошарної, яка спеціалізується на ядерній енергетиці, росіянам достатньо довести рівень води на ЗАЕС до критичного, щоб запустити механізм техногенної катастрофи.

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Підрив дамби Каховської ГЕС фактично запустив уже початок катастрофи на Запорізькій АЕС, оскільки її стан залежить і від ставків-охолоджувачів, зокрема. Про це розповіла експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна в інтерв'ю "Обозревателю", яке було опубліковано 28 червня.

За її словами, російським окупантам навіть не потрібно підривати Запорізьку АЕС, щоб влаштувати в Україні ядерну катастрофу. Досить погіршити ситуацію з відсутністю необхідної для охолодження води.

Кошарна зазначає, що з підривом дамби Каховської ГЕС ситуація з охолодженням активної зони реакторів на атомній електростанції сильно погіршилася.

"За балтійською шкалою, середньорічний рівень води в Каховському водосховищі 16 метрів. Ставок (ставок-охолоджувач, — ред.) був приблизно на тому ж рівні. Але коли вода повністю зникла, водозабір і наповнення ставка стали неможливими", — сказала експертка.

Наповнити ставок заново зараз практично неможливо.

"Дзеркало ставка — 8 квадратних кілометрів, іде випаровування. Також іде втрата води через водопроводи, природні витоки тощо", — пояснила Кошарна.

Допомогти з охолодженням могли б басейни-розбризкувачі. Але окупанти з високою часткою ймовірності могли нашкодити і їм.

"Є шість басейнів для блоків 1-4 і шість басейнів для блоків 5-6. Але ці басейни теж заміновані, ще влітку минулого року", — розповіла експертка-ядерник про поточну ситуацію на ЗАЕС.

Нагадаємо, 27 червня ми писали про те, що в разі підриву ЗАЕС радіація може поширитися містами РФ. Станом на сьогодні вітер дме в напрямку великих окупованих міст України, після чого практично відразу доходить до російського Ростова-на-Дону.

26 червня Фокус писав про те, чи треба панікувати під час вибуху на Запорізькій АЕС. Викид радіоактивних речовин при підриві ЗАЕС буде мінімальний. Російські окупанти не підійдуть близько до басейну витримки відпрацьованого ядерного палива, вважає фізик-ядерник Володимир Борисенко.