Последствия будут серьезнее: эксперт рассказала, что ожидает украинцев после аварии на ЗАЭС

По словам Ольги Кошарной, которая специализируется на ядерной энергетике, если ВС РФ выведут на мощность хотя бы один реактор на ЗАЭС — в атмосферу, кроме радиоактивных изотопов цезия и стронция, попадет еще и радиоактивный йод-131.

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Если ВС РФ взорвут на Запорожской АЭС тот энергоблок, который сейчас находится в горячем останове, то последствия такой техногенной катастрофы будут серьезнее, чем сейчас озвучивают эксперты. Об этом рассказала эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервью "Обозревателю", которое было опубликовано 28 июня.

Эксперт считает, что оккупанты могут использовать "фукусимский сценарий", чтобы устроить на Запорожской АЭС ядерную катастрофу. Для этого достаточно оставить станцию без воды для охлаждения.

Кошарная заострила внимание на том, почему возможные сценарии развития событий на АЭС различаются между собой.

Она привела в пример Ивана Ковальца из Института математических машин и систем НАНУ, который рассчитал возможные зоны радиационного загрязнения.

"Он рассчитывал тот случай, когда все энергоблоки в холодном останове. В наихудшем сценарии это 20 километров. Но он не рассчитывал, что один из этих энергоблоков в горячем останове может быть выведен на мощность", — объяснила Кошарная.

По ее словам, если оккупанты воплотят в жизнь этот сценарий, кроме радиоактивных изотопов цезия и стронция в атмосферу попадет еще и радиоактивный йод-131.

Авария на АЭС Фукусима-1: чем она примечательна

Это радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), начавшаяся в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Затопление подвальных помещений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. Произошло расплавление ядерного топлива в реакторах первого, второго и третьего энергоблоков.

В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия.

Тогда общая площадь зоны эвакуации, затронувшей одиннадцать муниципалитетов, составила около 1150 км

Напомним, 28 июня эксперт рассказала, как ВС РФ устроят в Украине ядерную катастрофу. По словам Ольги Кошарной, которая специализируется на ядерной энергетике, россиянам достаточно довести уровень воды на ЗАЭС до критического, чтобы запустить механизм техногенной катастрофы.

А 26 июня Фокус писал о том, надо ли паниковать при взрыве на Запорожской АЭС. Выброс радиоактивных веществ при подрыве ЗАЭС будет минимальный. Российские оккупанты не подойдут близко к бассейну выдержки отработанного ядерного топлива, считает физик-ядерщик Владимир Борисенко.