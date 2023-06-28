Наслідки будуть серйознішими: експерт розповіла, що очікує на українців після аварії на ЗАЕС

За словами Ольги Кошарної, яка спеціалізується на ядерній енергетиці, якщо ЗС РФ виведуть на потужність бодай один реактор на ЗАЕС — в атмосферу, окрім радіоактивних ізотопів цезію та стронцію, потрапить ще й радіоактивний йод-131.

Related video

Якщо ЗС РФ підірвуть на Запорізькій АЕС той енергоблок, який зараз перебуває в гарячій зупинці, то наслідки такої техногенної катастрофи будуть серйознішими, ніж зараз озвучують експерти. Про це розповіла експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна в інтерв'ю "Обозревателю", яке було опубліковано 28 червня.

Експерт вважає, що окупанти можуть використати "фукусімський сценарій", щоб влаштувати на Запорізькій АЕС ядерну катастрофу. Для цього достатньо залишити станцію без води для охолодження.

Кошарна загострила увагу на тому, чому можливі сценарії розвитку подій на АЕС різняться між собою.

Вона навела як приклад Івана Ковальця з Інституту математичних машин і систем НАНУ, який розрахував можливі зони радіаційного забруднення.

"Він розраховував той випадок, коли всі енергоблоки в холодній зупинці. У найгіршому сценарії це 20 кілометрів. Але він не розраховував, що один із цих енергоблоків у гарячій зупинці може бути виведений на потужність", — пояснила Кошарна.

За її словами, якщо окупанти втілять у життя цей сценарій, крім радіоактивних ізотопів цезію і стронцію в атмосферу потрапить ще й радіоактивний йод-131.

Аварія на АЕС Фукусіма-1: чим вона примітна

Це радіаційна аварія максимального, 7-го рівня за Міжнародною шкалою ядерних подій (INES), що розпочалася в п'ятницю, 11 березня 2011 року, унаслідок найсильнішого в історії Японії землетрусу і цунамі, яке послідувало за ним. Затоплення підвальних приміщень, де розташовувалися розподільні пристрої, резервні генератори і батареї, призвело до повного знеструмлення станції і відмови систем аварійного охолодження. Відбулося розплавлення ядерного палива в реакторах першого, другого і третього енергоблоків.

У навколишнє середовище потрапили здебільшого леткі радіоактивні елементи, як-от ізотопи йоду і цезію.

Тоді загальна площа зони евакуації, що зачепила одинадцять муніципалітетів, становила близько 1150 км.

Нагадаємо, 28 червня експерт розповіла, як ЗС РФ влаштують в Україні ядерну катастрофу. За словами Ольги Кошарної, яка спеціалізується на ядерній енергетиці, росіянам достатньо довести рівень води на ЗАЕС до критичного, щоб запустити механізм техногенної катастрофи.

А 26 червня Фокус писав про те, чи треба панікувати при вибуху на Запорізькій АЕС. Викид радіоактивних речовин при підриві ЗАЕС буде мінімальний. Російські окупанти не підійдуть близько до басейну витримки відпрацьованого ядерного палива, вважає фізик-ядерник Володимир Борисенко.