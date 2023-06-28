Британская армия выбрала израильский смарт-прицел для оружия: на что он способен

Силы высокой готовности получат сотни прицелов. Они позволят поражать небольшие коптеры благодаря умной системе наведения.

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Королевские вооруженные силы Великобритании закупит своим солдатам смарт-прицелы SMASH для улучшения возможностей в борьбе с БПЛА. Об этом сообщает Defense Brief.

Израильская компания Smart Shooter разработала умный прицел SMASH. Комплекс должен дать преимущество военным при поражении небольших коптеров. У компании заказали 225 прицелов на сумму 5,9 млн долларов. Они поступят в подразделения очень высокой готовности британской армии до конца 2023 года.

Также есть функция подписания контракта на дополнительные прицелы для подразделений ближнего боя в Сухопутных силах, ВМС и Королевских ВВС.

"Прицел SMASH предлагает значительное улучшение для операторов ближнего боя во всех трех видах вооруженных сил, предоставляя тактическое преимущество солдатам, которые ведут боевые действия без экипировки, в противостоянии с небольшими БПЛА", — заявил командир крыла Марк Боуден.

Как работает прицел SMASH?

SMASH автоматически обнаруживает и захватывает цели в поле зрения оператора, а также подсвечивает их в рамках. Когда военный выбирает цель и нажимает на спусковой крючок, система помогает нацелиться и уничтожить БПЛА. Огонь не будет открыт до тех пор, пока прицел не будет наведен четко на цель. Таким образом каждая пуля должна поражать объект.

Сейчас прицельный комплекс SMASH использует американская армия и Нидерланды.

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