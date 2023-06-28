Переговоры про ЗАЭС и саммит НАТО: президент Польши прибыл с неанонсированным визитом в Киев

Польский, украинский и литовский лидеры обсудят российскую угрозу теракта на Запорожской АЭС и подготовку мировых лидеров к июльскому саммиту НАТО.

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С неанонсированным ранее визитом в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда, где он собирается провести переговоры со своим украинским коллегой Президентом Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 28 июня стало известно из сообщения в Twitter канцелярии польского президента.

"Беседы с президентом Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также с консультациями по поводу текущей ситуации на фронте, в том числе об угрозе российского нападения на Запорожскую АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО", — сообщает ведомство.

Также в Киев с необъявленным визитом прибыл и президент Литвы Гитанас Науседа. Дуда и Неуседа примут участие в праздновании 27-летней годовщины Дня Конституции.

Напомним, в среду 28 июня президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции Украины. В своем видеообращении он подчеркнул, что Украина — суверенное, демократическое и правовое государство и таково было, есть и будет.

Напомним, вчера лидеры государств-членов НАТО провели брифинг, связанный с оценкой ситуации относительно перемещения "вагнеровцев" в Беларусь. Польский лидер Анджей Дуда также сказал, что ситуация "серьезная и очень тревожная" и требует "сильных решений".

Президент Литвы в свою очередь отметил, что в данном случае все соседние с Беларусью страны столкнутся с еще большей опасностью нестабильности