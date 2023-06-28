Космическая гонка вооружений: США укрепляет потенциал на орбите из-за угроз со стороны Китая

Американские военные считают, что Китай активно расширяет свои собственные военные космические возможности, чтобы иметь возможность сразиться с США в потенциальном конфликте.

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Американские военные намерены всерьез подойти к решению вопроса о наращивании потенциала в области космической обороны на фоне угроз со стороны КНР. Генерал-майор Дэвид Миллер в связи с этим заявил, что космическим силам США срочно необходимо разработать широкий спектр наступательных и оборонительных вооружений, базирующихся на орбите, чтобы противостоять Китаю. Об этом сообщает издание Breaking Defence.

"Мы должны прекратить споры о том, является ли это областью боевых действий, прекратить споры о том, есть ли там оружие, и перейти к вопросу о том, как мы ответственно, в рамках совместных и объединенных сил, сдерживаем конфликт, который никто не хочет видеть", — отметил Миллер.

По его словам, остается под вопросом смогут ли американские силы победить в потенциальном конфликте с Китаем в космосе, поэтому необходимо найти, зафиксировать и лишить любого противника инициативы.

Авторы публикации отметили, что у США существует конкретная космическая доктрина. В частности упоминается документ "Создание противокосмического потенциала космических сил США: Императив для обороны Америки", в котором говорится, что США нуждаются в собственных противокосмических возможностях, чтобы противостоять этим угрозам и удерживать Китай и Россию от применения такого оружия.

"Признание космоса областью боевых действий означает, что любые серьезные усилия по обеспечению космической безопасности должны включать космическое оружие", — говорится в документе.

Кроме того, в документе подчеркивается, что Китай быстро расширяет свои собственные военные космические возможности — такие, как спутники разведки, наблюдения, связи и т.д., чтобы иметь возможность сразиться с американскими военными в потенциальном конфликте.

Космические же силы США в силу этого нуждаются в наступательном оружии, чтобы лишить НОАК преимуществ, которые она получит от этих новых возможностей, ставящих американские силы под удар.

Ранее Фокус ознакомил читателей с докладом ученых Ребекки Рисман и Джеймса Уилсона, в котором говорится о сценариях и виде космических войн в ближайшем будущем. По мнению специалистов, публика вряд ли впечатлится космическими баталиями, ведь "картинка" происходящего будет существенно отличаться от того, что можно увидеть в художественных фильмах на эту тему.