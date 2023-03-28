Война в космосе – медленно, дорого и некрасиво: эксперты о реалиях внеземных боев

Хотя противостояние в космосе – это реальность, но все это будет выглядеть не так зрелищно, как в фильмах "Звездные войны".

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В связи с глобальной напряженностью на Земле, которую вызвало нападение России на Украину, все больше военных экспертов рассматривают возможности переноса потенциальных угроз и боев в космос, пишет Arstechnica. Ученые Ребекка Рисман и Джеймс Уилсон подготовили специальный доклад, в котором говорится о сценариях и виде космических войн в ближайшем будущем. Фокус знакомит читателей с кратким пересказом доклада.

Никаких "световых мечей" не будет

По мнению экспертов, вряд ли публика впечатлится космическими баталиями, ведь "картинка" происходящего будет разительно отличаться от кадров военной хроники новостных каналов, которые показывают бои на Земле.

До межпланетных полетов и войны за ресурсы других планет еще очень далеко, а вот война на орбите будет скучной, если она, конечно начнется. Дело в том, что под "космической войной" в современных реалиях следует понимать влияние на спутниковую связь на орбите, говорят авторы доклада.

Именно в противостоянии спутниковым аппаратам противника и будут заключаться военные действия над Землей. Спутники, которые обеспечивают связь, навигацию, разведку и другие важные функции, становятся все более уязвимыми для атак со стороны конкурирующих держав.

Причины и сценарии войны на орбите

Война в космосе может начаться по разным причинам:

эскалация конфликта на Земле, когда одна из сторон пытается получить преимущество за счет уничтожения космических активов противника. предотвращение развертывания новых видов оружия в космосе, которые могут нарушить баланс сил; провокация или случайный инцидент, когда один спутник сталкивается с другим или подвергается атаке третьей стороны.

Существует несколько видов космического оружия, которое может быть использовано для уничтожения или повреждения спутников противника:

кинетическое оружие , состоящее из твердых снарядов, запускаемых с Земли или с других спутников. Такие снаряды могут развивать скорость до 10 км/с и наносить разрушительные удары по целям;

, состоящее из твердых снарядов, запускаемых с Земли или с других спутников. Такие снаряды могут развивать скорость до 10 км/с и наносить разрушительные удары по целям; лазерное оружие , которое может быть установлено на спутниках или на земных платформах. Лазеры могут поражать оптические датчики или электронику спутников, делая их бесполезными;

, которое может быть установлено на спутниках или на земных платформах. Лазеры могут поражать оптические датчики или электронику спутников, делая их бесполезными; электромагнитное оружие, которое может создавать помехи для радиосвязи или генерировать импульсы, способные вывести из строя электрические системы спутников.

Лазерное оружие - один из вариантов поражения спутников противника

В качестве примеров космического боя в современных реалиях авторы доклада предлагают такие варианты:

одна из стран может запустить лазерный спутник, который будет способен поражать оптические датчики или электронику других спутников, делая их бесполезными или управляемыми. Это может привести к потере контроля над важными функциями, такими как связь, навигация или разведка.

Одна из стран может запустить кинетический снаряд на Луну, который будет иметь достаточную энергию для создания большого взрыва на поверхности, вследствие чего обломки лунной породы полетят в сторону Земли. Это создаст риски для жизни и безопасности.

Одна из стран может запустить электромагнитный импульс (ЭМИ) на высокой орбите над страной-противником, который будет способен вывести из строя все электрические системы на земле и в космосе. Это может привести к хаосу и параличу во всех сферах деятельности, таких как транспорт, здравоохранение, финансы или оборона.

Возможна ли война в космосе в реальности

Но, в целом, ученые уверены, что война в космосе – это долго и очень дорого. Спутники двигаются по конкретному маршруту с огромной скоростью, но расстояние до них огромно, а потому наносить молниеносные атакующие удары будет невозможно. Придется ждать подходящего момента и тщательно рассчитывать каждый удар. Стоимость атак будет колоссальной даже с учетом запуска ракет.

А если говорить об атаках одного спутника другим, то это слишком сложно, и тоже медленно и дорого. Кроме всего прочего на огромных просторах земной орбиты сложно нацелиться на конкретный вражеский спутник, не перепутав его с нейтральным.

Среди огромного количества спутников очень трудно найти аппарат противника, говорят эксперты Фото: Иллюстративное фото

К тому же, последствия такой атаки сложно просчитать, как и убытки для всех сторон в плане того, что после атаки на орбите появится огромное количество космического мусора, который станет угрозой для объектов атакующей стороны и в итоге может стать причиной выхода из строя космических аппаратов других держав.

Луна – как площадка для ракет

В исследовании ученых говорится, что Луна может стать ареной для космического боя в будущем, так как она имеет стратегическое значение для научных исследований, добычи ресурсов и развертывания оружия. Авторы утверждают, что Луна может быть использована в качестве базы для запуска кинетических снарядов на Землю, спутники, а также как место для установки лазеров или радаров.

Военная база на Луне технически реальна, но финансово неподъемна Фото: Иллюстративное фото

Авторы говорят, что такая концепция хоть и реальна, но не получит своего развития в ближайшее время – это просто невозможно с учетом необходимых затрат. С момента первой миссии на спутник Земли прошло более полувека, а человечество так больше и не ступило на лунную поверхность именно из-за необходимости в огромных финансовых затратах на миссию.

К тому же, ученые напоминают, что Луна подпадает под действие Договора о космосе 1967 года, который запрещает размещение ядерного оружия или других видов оружия массового поражения в космосе.

Предвестники космической войны

Впрочем, попытки проверить концепцию космических боев уже делались, и их неоднократно. Например, в 2007 году Китай провел антиспутниковый тест, уничтожив свой собственный метеорологический спутник с помощью кинетического снаряда. Это вызвало обеспокоенность международного сообщества из-за увеличения количества космического мусора и демонстрации китайской военной мощи в космосе.

В 2019 году Индия также провела антиспутниковый тест, уничтожив собственный спутник низкой орбиты с помощью ракеты. Это было представлено как шаг к укреплению национальной безопасности Индии и ее статуса космической державы.

В 2020 году Россия запустила спутник-инспектор, который приблизился к американскому спутнику-разведчику и сделал несколько маневров вокруг него. Это было расценено США как потенциальная угроза для их космических активов и как нарушение норм поведения в космосе.

Последствия космической войны

Несмотря на то, что ученые пока что сомневаются в масштабных космических баталиях, но предупреждают о катастрофических последствиях спутниковых войн для человечества. Прежде всего, боевые действия на орбите могут привести к потере жизненно важных услуг связи и навигации, которые зависят от спутников.

Космический мусор от распавшихся спутников - одна из главных угроз для всего человечества Фото: space.com

Вторая проблема – это космический мусор в огромных масштабах, который может попросту парализовать спутниковую сеть всех стран, даже тех, кто не участвует в конфликте. Космический мусор сделает невозможным и будущие космические миссии. Но самая главная проблема – это эскалация конфликта и последующая гонка вооружений, которая будет истощать экономику воюющих сторон, что плачевно скажется на уровне жизни их граждан и на общемировою экономику, страдающую от земных кризисов.

Ранее Фокус писал, что в космосе появятся спутники, способные отслеживать химическое оружие России и Китая.