В космосе появятся спутники, способные отслеживать химическое оружие России и Китая

Эти аппараты пригодятся также геологам, экологам и другим ученым, так как способны "видеть" из чего состоят материалы на земле.

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Американское космическое разведывательное агентство NRO объявило о заключении шести контрактов на проведение исследований в области гиперспектральной съемки со спутников, сообщает Breakingdefense.

Гиперспектральная съемка позволяет "видеть", из каких материалов состоит поверхность Земли и отдельные ее компоненты, в том числе и находящиеся в окружающей атмосфере. Для национальной безопасности такой вид съемки поможет, например, обнаруживать признаки производства или использования химического оружия.

Контракты были подписаны с шестью компаниями: BlackSky Technology, HyperSat, Orbital Sidekick, Pixxel, Planet и Xplore. Сумма контрактов на каждую компанию составляет $300 тыс. и предполагает разработку концепции будущего оборудования в течение полугода.

Гиперспектральная съемка отличается от мультиспектральной тем, что она регистрирует спектры света с более тонким разрешением по длине волны и охватывает широкий диапазон длин волн, а также измеряет непрерывные спектральные полосы, в то время как мультиспектральная съемка измеряет разнесенные спектральные полосы.

Спутники, обладающие функцией гиперспектральной съемки, могут применяться не только для военной разведки, а еще в геологии, экологии и сельском хозяйстве. Она поможет определить типы пород, состав почвы, уровень засоления или загрязнения воды, виды растений или бактерий и т.д., а также может использоваться для дистанционного зондирования атмосферных явлений или объектов на орбите.

В данный момент на орбите трудятся подобные спутники запущенные NASA и Италией. В следующем году Германия также планирует запустить на орбиту гиперспектральный спутник.

Ранее Фокус писал, что новая система спутников и дронов сможет отследить из космоса ракеты Китая и России.