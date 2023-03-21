Угрозы Китая и России сможет отследить из космоса новая система спутников и дронов

Программа Long Range Kill Chains призвана модернизировать устаревшие силы слежения, основанные на военных самолетах дальнего действия.

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Космические силы США просят более $1,2 млрд на финансирование тайной программы Long Range Kill Chains, которая предполагает отслеживание движущихся целей противника прямо из космоса, пишет C4ISRNET.

Воздушные силы США планируют перенести часть своей задачи по обнаружению движущихся наземных целей с устаревающего парка самолетов E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS) на новую систему, основанную на спутниках и беспилотниках. Фокус знакомит читателей с подробностями этого масштабного проекта, который является уникальным для военной сферы.

В чем цель новой программы

Long Range Kill Chains (что можно перевести как "длинные цепочки поражения") является одним из приоритетных проектов Космических сил США, которые были созданы в прошлом году как шестой вид ВС США. Целью программы является разработка и развертывание космической архитектуры для обеспечения непрерывного и точного отслеживания движущихся целей на земле, в воздухе и на море. Это позволит Космическим силам страны поддерживать так называемую "цепь поражения" — последовательность действий для обнаружения, идентификации, преследования и поражения противника.

Проект Long Range Kill Chains является необходимым и важным ответом на растущую угрозу со стороны Китая и России, которые все активнее разрабатывают гиперзвуковое оружие, и позволит создать глобальную систему отслеживания движущихся целей неприятеля, которая может работать в любых погодных условиях и при любом освещении.

Спутники, дроны и наземная техника буду связаны между собой, чтобы отслеживать цели врага Фото: Соцсети

Как будет работать проект Long Range Kill Chains

Программа Long Range Kill Chains состоит из трех основных элементов, своеобразного "слоеного пирога": космического сегмента, аэростатного сегмента и наземного сегмента. Космический сегмент включает в себя спутники с оптическими и радарными датчиками для обнаружения движущихся целей на больших расстояниях. Аэростатный сегмент состоит из беспилотников высокого класса (HAE-UAV), которые могут летать на высоте до 20 км и нести радары синтезированной апертуры (SAR) для более точного отслеживания движущихся целей. Наземный сегмент представляет собой систему связи и обработки данных для интеграции информации с различных платформ и передачи ее операторам и бойцам.

Что хотят получить военные от этой программы

В Пентагоне рассчитывают, что программа Long Range Kill Chains позволит им повысить эффективность и выживаемость на армии США на современном поле боя, где разведка, дроны и спутники играют важнейшую, если не первостепенную, роль. Кроме того, военные уверены, что такой "слоеный пирог" из задействованных родов войск повысит уровень их сотрудничества и "боевой спайки".

Члены конгресса, особенно от штата Джорджия, где размещены самолеты JSTARS, высказались за финансирование программы. Первые полетные испытания космического сегмента запланированы на следующий год, а остальные будут готовы к испытаниям уже в 2025 году. Полностью ввести систему в строй планируется к 2030 году.

Ранее Фокус писал, что в США уже строят военный самолет, который всего за час может долететь из Нью-Йорка до Москвы и уничтожить нужные цели.