Загрози Китаю та Росії зможе відстежити з космосу нова система супутників і дронів

Програма Long Range Kill Chains покликана модернізувати застарілі сили стеження, що базуються на військових літаках дальньої дії.

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Космічні сили США просять понад $1,2 млрд на фінансування таємної програми Long Range Kill Chains, яка передбачає відстеження рухомих цілей супротивника прямо з космосу, пише C4ISRNET.

Повітряні сили США планують перенести частину свого завдання з виявлення рухомих наземних цілей із застарілого парку літаків E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS) на нову систему, засновану на супутниках і безпілотниках. Фокус знайомить читачів із подробицями цього масштабного проєкту, що є унікальним для військової сфери.

У чому мета нової програми

Long Range Kill Chains (що можна перекласти як "довгі ланцюжки ураження") є одним із пріоритетних проєктів Космічних сил США, які були створені в минулому році як шостий вид ЗС США. Метою програми є розробка та розгортання космічної архітектури для забезпечення безперервного та точного відстеження рухомих цілей на землі, у повітрі та на морі. Це дозволить Космічним силам країни підтримувати так званий "ланцюг ураження" — послідовність дій для виявлення, ідентифікації, переслідування та ураження супротивника.

Проєкт Long Range Kill Chains є необхідною і важливою відповіддю на підвищену загрозу з боку Китаю та Росії, які все активніше розробляють гіперзвукову зброю, і дозволить створити глобальну систему відстеження рухомих цілей ворога, яка може працювати в будь-яких погодних умовах і за будь-якого освітлення.

Супутники, дрони та наземна техніка буду пов'язані між собою, щоб відстежувати цілі ворога Фото: Соцмережі

Як працюватиме проєкт Long Range Kill Chains

Програма Long Range Kill Chains складається з трьох основних елементів, своєрідного "шаруватого пирога": космічного сегмента, аеростатного сегмента та наземного сегмента. Космічний сегмент враховує супутники з оптичними і радарними датчиками для виявлення рухомих цілей на великих відстанях. Аеростатний сегмент складається з безпілотників високого класу (HAE-UAV), які можуть літати на висоті до 20 км і нести радари синтезованої апертури (SAR) для більш точного відстеження рухомих цілей. Наземний сегмент є системою зв'язку й обробки даних для інтеграції інформації з різних платформ і передавання її операторам і бійцям.

Що хочуть отримати військові від цієї програми

У Пентагоні розраховують, що програма Long Range Kill Chains дозволить їм підвищити ефективність та виживання на армії США на сучасному полі бою, де розвідка, дрони та супутники відіграють найважливішу, якщо не першорядну, роль. Крім того, військові впевнені, що такий "шаровий пиріг" із задіяних родів військ підвищить рівень їхньої співпраці та "бойової спайки".

Члени конгресу, особливо штату Джорджія, де розміщені літаки JSTARS, висловилися за фінансування програми. Перші польотні випробування космічного сегмента заплановані на наступний рік, а решта буде готова до випробувань вже у 2025 році. Повністю ввести систему планується до 2030 року.

Раніше Фокус писав, що в США вже будують військовий літак, який за годину може долетіти з Нью-Йорка до Москви і знищити потрібні цілі.