У космосі з'являться супутники, здатні відстежувати хімічну зброю Росії та Китаю

Ці апарати стануть у нагоді також геологам, екологам та іншим вченим, оскільки вони здатні "бачити" з чого складаються матеріали на землі.

Related video

Американське космічне розвідувальне агентство NRO оголосило про укладення шести контрактів на проведення досліджень у галузі гіперспектральної зйомки із супутників, повідомляє Breakingdefense.

Гіперспектральна зйомка дозволяє "бачити", з яких матеріалів складається поверхня Землі та окремі її компоненти, зокрема і в навколишній атмосфері. Для національної безпеки такий вид зйомки допоможе, наприклад, виявляти ознаки виробництва чи використання хімічної зброї.

Контракти були підписані з шістьма компаніями: BlackSky Technology, HyperSat, Orbital Sidekick, Pixxel, Planet та Xplore. Сума контрактів на кожну компанію становить $300 тис. та передбачає розробку концепції майбутнього обладнання протягом півроку.

Гіперспектральна зйомка відрізняється від мультиспектральної тим, що вона реєструє спектри світла з більш тонкою роздільною здатністю по довжині хвилі та охоплює широкий діапазон довжини хвиль, а також вимірює безперервні спектральні смуги, в той час як мультиспектральна зйомка вимірює рознесені спектральні смуги.

Супутники, що мають функцію гіперспектральної зйомки, можуть застосовуватися не тільки для воєнної розвідки, а й у геології, екології та сільському господарстві. Вона допоможе визначити типи порід, склад ґрунту, рівень засолення чи забруднення води, види рослин чи бактерій тощо, а також може використовуватися для дистанційного зондування атмосферних явищ чи об'єктів на орбіті.

Зараз на орбіті працюють подібні супутники, запущені NASA та Італією. Наступного року Німеччина планує запустити на орбіту гіперспектральний супутник.

Раніше Фокус писав, що нова система супутників і дронів зможе відстежити з космосу ракети Китаю та Росії.