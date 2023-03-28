Війна в космосі – повільно, дорого та не яскраво: експерти про реалії позаземних боїв

Хоча протистояння у космосі – це реальність, але все це виглядатиме не так видовищно, як у фільмах "Зоряні війни".

Related video

У зв'язку із глобальною напруженістю на Землі, яку викликав напад Росії на Україну, все більше військових експертів розглядають можливості перенесення потенційних загроз та боїв у космос, пише Arstechnica. Вчені Ребека Рісман і Джеймс Вілсон підготували спеціальну доповідь, в якій йдеться про сценарії та вид космічних воєн у найближчому майбутньому. Фокус знайомить читачів із коротким переказом доповіді.

Жодних "світлових мечів" не буде

На думку експертів, навряд чи публіка вразиться космічними баталіями, адже "картинка" того, що відбувається, разюче відрізнятиметься від кадрів військової хроніки каналів новин, які показують бої на Землі.

До міжпланетних польотів та війни за ресурси інших планет ще дуже далеко, а ось війна на орбіті буде нудною, якщо вона, звичайно, почнеться. Річ у тому, що під "космічною війною" у сучасних реаліях слід розуміти вплив на супутниковий зв'язок на орбіті, кажуть автори доповіді.

Саме в протистоянні супутниковим апаратам противника і полягатимуть військові дії над Землею. Супутники, які забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та інші важливі функції, стають дедалі вразливішими для атак із боку конкуруючих держав.

Причини та сценарії війни на орбіті

Війна в космосі може початися з різних причин:

Ескалація конфлікту Землі, коли одна зі сторін намагається отримати перевагу з допомогою знищення космічних активів противника. Запобігання розгортанню нових видів зброї в космосі, які можуть порушити баланс сил; Провокація або випадковий інцидент, коли один супутник стикається з іншим або зазнає атаки третьої сторони.

Існує кілька видів космічної зброї, яка може бути використана для знищення або пошкодження супутників супротивника:

Кінетична зброя , що складається з твердих снарядів, що запускаються із Землі або з інших супутників. Такі снаряди можуть розвивати швидкість до 10 км/сек і завдавати руйнівних ударів по цілях;

, що складається з твердих снарядів, що запускаються із Землі або з інших супутників. Такі снаряди можуть розвивати швидкість до 10 км/сек і завдавати руйнівних ударів по цілях; Лазерна зброя , яка може бути встановлена на супутниках або на земних платформах. Лазери можуть вражати оптичні датчики чи електроніку супутників, роблячи їх марними;

, яка може бути встановлена на супутниках або на земних платформах. Лазери можуть вражати оптичні датчики чи електроніку супутників, роблячи їх марними; Електромагнітна зброя, яка може створювати перешкоди для радіозв'язку або генерувати імпульси, здатні вивести з ладу електричні системи супутників.

Лазерна зброя — один із варіантів поразки супутників супротивника

Як приклади космічного бою в сучасних реаліях автори доповіді пропонують такі варіанти:

Одна з країн може запустити лазерний супутник, який буде здатний вражати оптичні датчики або електроніку інших супутників, роблячи їх марними або керованими. Це може призвести до втрати контролю над важливими функціями, такими як зв'язок, навігація або розвідка.

Одна з країн може запустити кінетичний снаряд на Місяць, який матиме достатню енергію для створення великого вибуху на поверхні, внаслідок чого уламки місячної породи полетять у бік Землі. Це створить ризики для життя та безпеки.

Одна з країн може запустити електромагнітний імпульс (ЕМІ) на високій орбіті над країною-противником, який зможе вивести з ладу всі електричні системи на землі й в космосі. Це може призвести до хаосу та паралічу у всіх сферах діяльності, таких як транспорт, охорона здоров'я, фінанси чи оборона.

Чи можлива війна в космосі насправді

Але в цілому вчені впевнені, що війна в космосі – це довго і дуже дорого. Супутники рухаються конкретним маршрутом з величезною швидкістю, але відстань до них величезна, а тому завдавати блискавичних атакуючих ударів буде неможливо. Доведеться чекати слушного моменту і ретельно розраховувати кожен удар. Вартість атак буде колосальною навіть з урахуванням запуску ракет.

А якщо говорити про атаки одного супутника іншим, то це надто складно, і теж повільно та дорого. До того ж на величезних просторах земної орбіти складно націлитись на конкретний ворожий супутник, не переплутавши його з нейтральним.

Серед величезної кількості супутників дуже важко знайти апарат супротивника, кажуть експерти Фото: Иллюстративное фото

До того ж, наслідки такої атаки складно прорахувати, як і збитки для всіх сторін у плані того, що після атаки на орбіті з'явиться величезна кількість космічного сміття, яке стане загрозою для об'єктів атакуючої сторони та може стати причиною виходу з ладу космічних апаратів інших. держав.

Місяць – як майданчик для ракет

У дослідженні вчених говориться, що Місяць може стати ареною для космічного бою в майбутньому, оскільки він має стратегічне значення для наукових досліджень, видобутку ресурсів та розгортання зброї. Автори стверджують, що Місяць може бути використаний як база для запуску кінетичних снарядів на Землю, супутники, а також як місце для встановлення лазерів або радарів.

Військова база на Місяці технічно реальна, але фінансово непідйомна Фото: Иллюстративное фото

Автори кажуть, що така концепція хоч і є реальною, але не отримає свого розвитку найближчим часом – це просто неможливо з урахуванням необхідних витрат. З моменту першої місії на супутник Землі минуло понад півстоліття, а людство так більше й не ступило на місячну поверхню саме через необхідність величезних фінансових витрат на місію.

До того ж, вчені нагадують, що Місяць підпадає під дію Договору про космос 1967 року, який забороняє розміщення ядерної зброї чи інших видів зброї масової поразки у космосі.

Провісники космічної війни

Втім, спроби перевірити концепцію космічних боїв уже робилися, і їх багаторазово. Наприклад, 2007 року Китай провів антисупутниковий тест, знищивши свій власний метеорологічний супутник за допомогою кінетичного снаряда. Це викликало занепокоєння міжнародної спільноти через збільшення кількості космічного сміття та демонстрацію китайської військової могутності у космосі.

2019 року Індія також провела антисупутниковий тест, знищивши власний супутник низької орбіти за допомогою ракети. Це було подано як крок до зміцнення національної безпеки Індії та її статусу космічної держави.

2020 року Росія запустила супутник-інспектор, який наблизився до американського супутника-розвідника і зробив кілька маневрів навколо нього. Це було розцінено США як потенційну загрозу для їх космічних активів і як порушення норм поведінки у космосі.

Наслідки космічної війни

Попри те, що вчені поки сумніваються в масштабних космічних баталіях, але попереджають про катастрофічні наслідки супутникових воєн для людства. Насамперед, бойові дії на орбіті можуть призвести до втрати життєво важливих послуг зв'язку та навігації, які залежать від супутників.

Космічний сміття від супутників, що розпалися, — одна з головних загроз для всього людства. Фото: space.com

Друга проблема – це космічне сміття у величезних масштабах, який може просто паралізувати супутникову мережу всіх країн, навіть тих, хто не бере участі в конфлікті. Космічне сміття унеможливить і майбутні космічні місії. Але найголовніша проблема – це ескалація конфлікту та подальша гонка озброєнь, яка виснажуватиме економіку воюючих сторін, що плачевно позначиться на рівні життя їхніх громадян та на загальносвітовій економіці, що страждає від земних криз.

Раніше Фокус писав, що у космосі з'являться супутники, здатні відстежувати хімічну зброю Росії та Китаю.