Космічне протистояння: як РФ і КНР борються проти США за межами планети, – CNN

Змагання Пекіну, Москви та Вашингтону поступово переходить в космічний простір. Глобально РФ та КНР хочуть позбавити частини можливостей США за межами планети.

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В міру розвитку супутникових угруповань, все більше урядів змагаються за технології в космосі, щоб знищити ворога не лише на суші, але й поза межами Землі. Про це повідомляє CNN.

Російська кампанія складається з кількох елементів глушіння та підроблення сигналу, лазерів для засліплення датчиків зображення, протисупутникових ракет та космічних обʼєктів, здатних заважати іншим на орбіті, а також контрносмічних технологій для наведення супутників один на одного.

На початку року розвідка США припустила, що РФ намагається розробити космічну протисупутникову ядерну зброю, але Кремль це відкидає. Така зброя може вплинути не тільки на супутники військового призначення, але і на інші обʼєкти.

Минулого тижня США звинуватили РФ в запуску супутника, який імовірно, може атакувати інші обʼєкти на низькій навколоземній орбіті. І Росія, і Китай за останні роки просунулися в розробці технологій, які можна використовувати для таких цілей, у той час, як США спираються на відповідні космічні дослідження та можливості, згідно з експертами та звітами з відкритих джерел.

По суті зараз зароджується нова ера, в якій США та Китай змагаються у космосі. Змагання йде за відправлення астронавтів на Місяць, будівництво там дослідницьких баз, а прогрес у технологіях пусків додає у гру ще й КНДР та Іран. Глобально Кремль і Пекін зацікавлені у пошуку способів позбавити США можливостей в космосі.

Нагадаємо, 23 травня ЗМІ писали, що російський "Космос 2553" стане платформою для орбітальної ядерної зброї.

Росія наприкінці квітня наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, розроблену США, яка закликала країни запобігати перегонам озброєнь у космосі.