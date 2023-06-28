"Все уничтожено": боец егерской бригады ВСУ рассказал о заданиях в Бахмуте (видео)

Соответствующие задачи он начал выполнять в декабре 2022 года, но в 2023 году увидел город разрушенным в результате российских атак.

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Военнослужащий под псевдонимом "Добитчік" из 60-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша рассказал подробности выполнения заданий в Бахмуте, который оставался более десяти месяцев самой горячей точкой на фронте. Видео разговора опубликовал официальный Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Он рассказал, что занимался выводом подразделений с "нуля". Также он принимал участие в эвакуации раненых.

Соответствующие задачи он начал выполнять в декабре 2022 года. По его словам, с тех пор город практически полностью изменился, ведь российские захватчики уничтожили всю инфраструктуру.

"Все уничтожено, там нечего отстраивать", — рассказал "Добитчік".

Военнослужащий отметил, что очень хорошо знает город. Он не испытывал особых проблем во время передвижения по кварталам разрушенного населенного пункта.

"Город Бахмут изменился очень сильно. Я был в городе в декабре 2022 года. И с нынешним временем, это небо и земля. На 90% город уничтожен — все уничтожено. Там нечего восстанавливать", — говорит боец с позывным "Добитчік".

По его словам, после победы для него в Бахмуте будет много работы, ведь по специальности он строитель. Именно так он хотел бы вернуться в населенный пункт в Донецкой области, а не снова в статусе бойца.

Напомним, 16 июня комбриг рассказал о героических поступках морпехов. Танкисты бригады не боялись подъезжать на расстояние 50-70 метров к вражеским позициям и вплотную расстреливать их. Бойцы подразделения участвовали в боях за освобождение Правобережья Херсонщины. Для бригады оказались трагическими мариупольские события.

Также 14 июня комбат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода рассказал о боях на лиманах Херсонщины. Группа украинских бойцов в тылу противника прошла на лодке 24 километра за четыре часа. По маякам защитники зашли на берег и забрали раненых.