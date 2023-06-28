90 км от Минска: СМИ опубликовали снимки возможной базы ЧВК "Вагнер" в Беларуси (фото)

По данным белорусских журналистов, на днях стало известно о ремонте заброшенной воинской части в селе Цель Осиповичского района. Местные жители обеспокоены вероятным присутствие наемников близ их населенного пункта.

Related video

Опубликованы спутниковые снимки, на которых видно возможный полевой лагерь наемников частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина на территории Беларуси. Соответствующие снимки опубликовала 28 июня белорусская служба "Радио Свобода".

Белорусские журналисты приводят данные Минобороны республики, согласно которым на территории страны функционирует около 200 воинских частей, где постоянно пребывают сотни военнослужащих. Самая крупная воинская часть находится в Печах Борисова, где одновременно находятся около 4,5 тысячи военнослужащих. В первой половине 1990-х годов ликвидировано еще 200-250 воинских частей на территории Беларуси, но их состояние остается неизвестным.

Несколько белорусских СМИ 27 июня сообщили о ремонте бывшей воинской части в селе Цель Осиповичского района, расположенного примерно в 90 километрах от Минска. Согласно разговорам с местными жителями, они обеспокоены возможным прибытием "вагнеровцев" вблизи Осиповичей.

С использованием спутникового сервиса Planet.com, журналисты белорусской службы Радио Свобода проанализировали фотографии военного объекта в Целе, сделанные 27 и 17 июня. На снимках видно две площадки: одна размером 270 на 170 метров, другая – 200 на 160 метров. Журналисты предполагают, что это может быть скопление палаток одинакового размера или техники, принадлежащей "вагнеровцам".

Напомним, 27 июня стало известно, что самолет Пригожина, покинул аэродром Мачулищи в Беларуси и полетел в Россию. По данным белорусских расследователей, глава ЧВК "Вагнер" перед этим мог встретиться с лидером республики Александром Лукашенко.

Также 27 июня Александр Лукашенко сообщил о своем общении с президентом России Владимиром Путиным во время военного мятежа, организованного Евгением Пригожиным, и утверждал, что он якобы убедил основателя ЧВК отозвать колонны.

Ранее, 26 июня, президент России Владимир Путин обратился к наемникам из ЧВК "Вагнер", комментируя события военного мятежа, и предложил им заключить контракты с Министерством обороны РФ.