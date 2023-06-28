В Раде объяснили, кто из военных получит выплаты от 30 до 100 тысяч гривен (видео)

Военнослужащих, которые сейчас находятся в боевых условиях, а также бойцы, получившие ранения, могут претендовать на выплаты.

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Украинские военные получат от 30 до 100 тысяч гривен выплат при определенных обстоятельствах. Заместитель Председателя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев для телеканала"Рада" сообщил подробности.

По его словам, выплаты будут осуществляться для тех военнослужащих, которые сейчас находятся в боевых условиях. Речь идет и о том количестве дней, которые они участвуют в боевых действиях.

Также будут выплачивать средства людям, которые получили ранения и признаны ЛВК временно недееспособными или ограниченно дееспособными. Это касается и тех военных, которые не могут быть демобилизованы. Они будут получать 20100 гривен в месяц.

Выплаты от 30 до 100 тысяч военным в Украине

Верховная Рада Украины 28 июня поддержала законопроект №9342, который предусматривает возвращение дополнительных выплат для украинских военных. По информации нардепа Алексея Гончаренко, за соответствующие нормы закона проголосовало 311 депутатов, которые присутствовали в зале украинского парламента.

Что касается срочников и курсантов, кроме доплаты они также получат отпуск в размере 30 дней в течение года. Алексей Гончаренко отдельно добавил, что оптимальным было бы возвращение доплаты в размере 30 тысяч гривен абсолютно для всех военных.

Напомним, 30 апреля в Кабмине заявили, что некоторым украинским гражданам разрешили получать зарплату вместо военных. Переоформить на себя выплату их зарплат могут семьи украинских защитников, если подтвердится факт исчезновения военнослужащего. Бланк заявления можно получить непосредственно в территориальном центре комплектования и социальной поддержки или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести.