С учетом военного положения: на Прикарпатье солдата строго наказали за дезертирство

В суде мужчина признал свою вину. Его признали виновным и приговорили к четырем годам колонии.

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В Ивано-Франковской области мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за дезертирство. Об этом говорится в приговоре Коломыйского городского районного суда от 15 июня.

Согласно документу, мужчина был призван на воинскую службу 9 мая 2022 года. Ему была назначена должность главного сержанта стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона.

Однако 5 июня 2022 года, в 6:30 утра, он совершил побег из воинской части при этом скрывая свою принадлежность к Вооруженным силам Украины. В суде подозреваемый признал свою вину и выразил раскаяние. Мужчине было предъявлено обвинение в дезертирстве по части 4 статьи 408 Уголовного кодекса за самовольное покидание воинской части с целью уклонения от военной службы, совершенное в условиях военного положения.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, в мая 2023 года сообщалось, что украинец "проспал" мобилизацию, после чего оказался в суде. В приговоре сказано, что жителя Львова после комиссии признали годным к службе и в один из назначенных дней он должен был прибыть в ТЦК.

Напомним также, что адвокат Ростислав Кравец рассказал, что нужно делать, если у человека есть отсрочка от мобилизации, но сотрудники военкомата все равно вручают ему повестку. Юрист рекомендует не спорить с сотрудниками ТЦК, принять повестку и затем обратиться в военкомат.