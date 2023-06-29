США одобрили для Польши продажу систем Patriot на $15 млрд для модернизации ПВО

Таким образом Польша проведет второй этап модернизации собственной системы противовоздушной обороны "Висла". В новый пакет войдут 48 пусковых установок M903, адаптированных для использования системы IBCS, а также 644 ракет Patriot PAC-3 MSE.

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Государственный департамент США одобрил продажу Польше комплексов Patriot, интегрированных с системой IBCS, на сумму до 15 миллиардов долларов. Как сообщил 28 июня министр обороны Польши Мариуш Блащак, это важный шаг на пути к реализации второй фазы модернизации польской системы противовоздушной обороны "Висла".

Согласно коммюнике, одобренная сделка включает 12 огневых установок Patriot в новейшей конфигурации, адаптированных для использования системы IBCS. Туда входят 48 пусковых установок M903 вместе с 644 ракетами Patriot PAC-3 MSE, комплектами интегрированной системы боевого управления средствами ПВО и ПРО IBCS и 12 всенаправленных радаров LTAMDS.

Польские обозреватели Defence 24 добавили, что в пакет также вошли вспомогательные элементы, включая системы связи, комплекты запасных частей, логистическую поддержку и обучение, навигационные системы GPS с модулем помех SAASM и т.д.

Отмечается, что "Висла" пока оснащена стандартными секторными радарами, поэтому в рамках второго этапа модернизации ПВО, Польша получит всенаправленные радары LTAMDS, которые существенно увеличат эффективность средств воздушной обороны.

По данным агентства DSCA, основными подрядчиками по контракту будут компании Raytheon, интегратор Patriot и производитель радара LTAMDS, производитель ракет PAC-3 MSE компания Lockheed Martin, а также производитель системы управления ПВО IBCS компания Northrop Grumman.

Напомним, американская корпорация Raytheon Technologies намерена увеличить ежегодное производство зенитно-ракетных комплексов Patriot до 12 систем. По словам директора компании Грега Хейса, комплексы Patriot, которые хорошо зарекомендовали себя в Украине, весьма впечатлили свое эффективностью руководство Raytheon.