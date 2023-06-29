"Нас просто обнуляют": ВСУ разгромили роту "Шторм" оккупантов, и те отказались воевать дальше (видео)

По сообщению оккупантов, из 150 человек в роте в живых осталось 20. Поэтому воины заявили, что сдаются военной прокуратуре, а если вдруг кто-то из них сейчас погибнет, то чтобы все знали, что их убили свои.

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ВСУ на Донбассе хорошо разгромили российское подразделение "Шторм Z". Из роты уцелели лишь 13% бойцов, и эти "остатки" записали видеообращение, в котором заявили, что воевать больше не хотят. Видео выложил в сеть украинский журналист и блогер Денис Казанский.

По словам оккупантов, во время боев их даже не переполовинили, потому что из 150 бойцов осталось всего 20. Их привезли с передовой в "апартаменты", так российские воины назвали развалины дома без окон и дверей, где их разместили.

"Сегодня 28 июня. И вот перед вами остатки роты "Шторм". После жестких боев и всего того, что мы увидели. Нас сегодня привезли с передовой. Сейчас мы здесь отдохнули ровно 3 часа. На передке, где мы были, нам не поставлялся БК, ни вода, ни продукты питания, не вывозились трехсотые. До сих пор там гниют 200-е, их просто никто оттуда не забирает. Нам отдаются ужасные приказы, которых, в принципе, не стоило бы выполнять. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют", — говорит боец на видео.

Воины также пожаловались, что они 3 месяца находятся на службе, и им ни разу не выплатили заработную плату. Теперь их снова заставляют возвращаться на передовую в Приютное (село в Запорожской области), откуда они знают, что уже не вернутся. Кроме этого оккупанты сообщают, что им угрожает ФСБ.

"Смысл этого обращения в том, что мы разошлем его своим родным, а после этого мы отказываемся выполнять боевые задачи. Мы просто сдаемся военной прокуратуре. Фамилии наши мы напишем. Если кто-то из нас погибнет, знайте, мы погибли не на передовой, а нас просто обнулили. Если кто-то погибнет, то его просто застрелили свои", — сказали бойцы.

Напомним, что РФ перебросила на Запорожье морпехов, которые сбежали из Херсона. Силы обороны понемногу выбивают россиян с их позиций.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Донецкой области фактически берут полностью под контроль Клещиевку и выбивают оккупантов из северной части Бахмута.