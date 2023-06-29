"Нас просто обнуляють": ЗСУ розгромили роту "Шторм" окупантів, і ті відмовилися воювати далі (відео)

За повідомленням окупантів, зі 150 людей в роті в живих залишилося 20. Тож вояки заявили, що здаються військовій прокуратурі, а якщо раптом хтось із них зараз загине, то щоб усі знали, що їх вбили свої.

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ЗСУ на Донбасі добре помотлошили російський підрозділ "Шторм Z". З роти вціліли лише 13% бійців, і ці "залишки" записали відеозвернення, в якому заявили, що воювати більше не хочуть. Відео виклав в мережу український журналіст і блогер Денис Казанський.

За словами окупантів, під час боїв їх навіть не переполовинили, бо зі 150 бійців залишилося всього 20. Їх привезли з передової в "апартаменти", так російські вояки назвали розвалини будинку без вікон і дверей, де їх розмістили.

"Сьогодні 28 червня. І ось перед вами залишки роти "Шторм". Після жорстких боїв і всього того, що ми побачили. Нас сьогодні привезли з передової. Зараз ми тут відпочили рівно 3 години. На передку, де ми були, нам не поставлявся БК, ні вода, ні продукти харчування, не вивозилися трьохсоті. До цих пір там гниють 200-ті, їх просто ніхто звідти не забирає. Нам віддаються жахливі накази, яких, в принципі, не варто було б виконувати. Ми взагалі вважаємо, що нас просто обнуляють", — говорить боєць на відео.

Вояки також поскаржилися, що вони 3 місяці перебувають на службі, і їм жодного разу не виплатили заробітну плату. Тепер їх знову змушують повертатися на передову в Приютне (село в Запорізькій області), звідки вони знають, що вже не повернуться. Крім цього окупанти повідомляють, що їм погрожує ФСБ.

"Зміст цього звернення у тому, що ми розішлемо його своїм рідним, а після цього ми відмовляємося виконувати бойові завдання. Ми просто здаємося військовій прокуратурі. Прізвища наші ми напишемо. Якщо хтось із нас загине, знайте, ми загинули не на передовій, а нас просто обнулили. Якщо хтось загине, то його просто застрелили свої", — сказали бійці.

Нагадаємо, що РФ перекинула на Запоріжжя морпіхів, які накивали п'ятками з Херсона. Сили оборони потроху вибивають росіян з їхніх позицій.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Донеччині фактично беруть повністю під контроль Кліщіївку і вибивають окупантів з північної частини Бахмута.