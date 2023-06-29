Япония отправляет в Украину первые две тактические машины Mitsubishi Type 73

Автомобиль не предназначен для прямого боя, отметили зарубежные эксперты, но при необходимости на него можно установить пулемет в целях самообороны.

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Министерство обороны Японии подтвердило поставку первых двух легких тактических автомобилей Mitsubishi Type 73 4x4 в Украину. Эта помощь является дополнением к поставкам транспортных средств, предназначенных для укрепления обороноспособности и материально-технического потенциала Украины. Об этом 28 июня сообщило издание Army Recognition.

В перспективе Япония также обязалась отправить ряд других высокомобильных транспортных средств, которые пополнят военную мощь Украины. Сюда входит партия высокомобильных автомобилей Toyota, легких джипов Mitsubishi Type 73 и гусеничных транспортеров Morooka. Эти автомобили, входящие в партию из 100 единиц, должны быть поставлены в ближайшее время.

"Этот пакет помощи подчеркивает постоянную приверженность Украине, доказывая, что Японии является надежным союзником в это непростое время", — говорится в сообщении.

Автомобиль Mitsubishi Type 73

Легкий грузовик Type 73 обычно не вооружен и предназначен не для прямого боя, а скорее для выполнения логистических и вспомогательных функций в военных операциях. Тем не менее, иногда он может быть оснащен пулеметом для самообороны.

Грузоподъемность автомобиля составляет 1/2 тонны, что делает его пригодным для выполнения легких задач. Как правило, он оснащается дизельным двигателем, обеспечивающим хороший баланс между мощностью и расходом топлива.

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Напомним, 24 мая в Министерстве обороны Японии прошла церемония передачи Украине 100 автомобилей и 30 000 готовых пищевых пайков для нужд ВСУ. Это была первая помощь Украине в ее борьбе с российскими оккупантами.