Японія відправляє в Україну перші дві тактичні машини Mitsubishi Type 73

Автомобіль не призначений для прямого бою, зазначили зарубіжні експерти, але за необхідності на нього можна встановити кулемет з метою самооборони.

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Міністерство оборони Японії підтвердило постачання перших двох легких тактичних автомобілів Mitsubishi Type 73 4x4 в Україну. Ця допомога є доповненням до поставок транспортних засобів, призначених для зміцнення обороноздатності та матеріально-технічного потенціалу України. Про це 28 червня повідомило видання Army Recognition.

У перспективі Японія також зобов'язалася відправити низку інших високомобільних транспортних засобів, які поповнять військову міць України. Сюди входить партія високомобільних автомобілів Toyota, легких джипів Mitsubishi Type 73 і гусеничних транспортерів Morooka. Ці автомобілі, що входять до партії зі 100 одиниць, мають бути поставлені найближчим часом.

"Цей пакет допомоги підкреслює постійну прихильність Україні, доводячи, що Японії є надійним союзником у цей непростий час", — ідеться в повідомленні.

Автомобіль Mitsubishi Type 73

Легка вантажівка Type 73 зазвичай не озброєна і призначена не для прямого бою, а скоріше для виконання логістичних і допоміжних функцій у військових операціях. Проте, іноді вона може бути оснащена кулеметом для самооборони.

Вантажопідйомність автомобіля становить 1/2 тонни, що робить його придатним для виконання легких завдань. Як правило, він оснащується дизельним двигуном, що забезпечує хороший баланс між потужністю і витратою палива.

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Нагадаємо, 24 травня в Міністерстві оборони Японії відбулася церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб ЗСУ. Це була перша допомога Україні в її боротьбі з російськими окупантами.