Целенаправленно передавали информацию РФ: СБУ уличили в предательстве более 200 украинцев

Дела более чем 190 подозреваемых в целенаправленной передаче информации вражеской стороне направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения.

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Служба безопасности Украины объявила подозрение более 200 предателям в незаконном получении и распространения информации о Силах обороны нашей страны. Практически эти лица вошли в сговор с оккупантами и представляют собой угрозу безопасности. Об этом в четверг, 29 июня сообщает официальная пресс-служба СБУ.

"С начала полномасштабного вторжения России по материалам Службы безопасности сообщено о подозрении более чем 200-м фигурантам, которые незаконно распространяли информацию о Силах обороны Украины. Фактически эти лица помогали врагу готовить, осуществлять и корректировать воздушные удары по нашей территории, в том числе с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении СБУ.

Эти лица будут осуждены в уголовном преступлении, что предполагается статьей 114-2 Уголовного кодекса Украины.

"Подозрение объявлено по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, Вооруженных Сил Украины или других военных формирований). В отношении 190 из этих фигурантов обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения", — сообщает пресс-служба.

В СБУ рассказали, информация о каких службах и ведомствах Украины стала целью предателей.

"В большинстве случаев граждане целенаправленно передавали агрессору информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии. Прежде всего, врага интересовали координаты пунктов временной дислокации, маршрутов движения и фортификационных сооружений украинских защитников. Также оккупанты пытались обнаружить огневые позиции украинской артиллерии и систем ПВО", — отмечают в ведомстве.

Служба безопасности смогла приоткрыть завесу и привела несколько примеров. В частности, представители СБУ сообщили, что в конце мая этого года сотрудники СБУ задержали в Донецкой области информатора главного управления генштаба из РФ (более известного как ГРУ). Фигурант пытался скрыто зафиксировать движение украинских военных колонн, которые переправлялись через г. Северский Донец в направлении Бахмута.

В качестве другого примера были приведены детали расследования подготовки атаки на Киев.

"Сотрудники Службы безопасности оперативно установили личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев в ночь на 16 мая", — отмечается в сообщении.

Уже сейчас стало известно о судьбе как минимум четырех предателей. Четверым фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. В отношении двоих – обвинительные акты направлены в суд. По другим – продолжается расследование.

Напомним, в конце мая Дружковский городской суд Донецкой области приговорил несовершеннолетнего жителя Бахмута к 10 годам заключения за то, что делал наводки для российских спецслужб.

Также напомним, недавно контрразведка СБУ разоблачила в Николаеве информатора ГРУ РФ. Злоумышленник корректировал российские ракетные удары по городу.