Цілеспрямовано передавали інформацію РФ: СБУ викрили у зраді понад 200 українців

Справи більш ніж 190 підозрюваних у цілеспрямованій передачі інформації ворожій стороні направлено до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

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Служба безпеки України оголосила підозру понад 200 зрадникам у незаконному отриманні та розповсюдження інформації про Сили оборони нашої країни. Практично ці особи увійшли у змову з окупантами та становлять загрозу безпеці. Про це в четвер, 29 червня повідомляє офіційна пресслужба СБУ.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії за матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру більш ніж 200-м фігурантам, які незаконно поширювали інформацію про Сили оборони України. Фактично ці особи допомагали ворогу готувати, здійснювати та коригувати повітряні удари по нашій території, в тому числі з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе", — йдеться в повідомленні СБУ.

Цих осіб буде засуджено у кримінальному злочині, що передбачається статтею 114-2 Кримінального кодексу України.

"Підозру оголошено за статтею 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації щодо напрямку, переміщення зброї, Збройних Сил України або інших військових формувань). Щодо 190 із цих фігурантів обвинувальні акти вже скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув'язнення", — повідомляє пресслужба.

У СБУ розповіли, інформація про які служби та відомства України стала метою зрадників.

"У більшості випадків громадяни цілеспрямовано передавали агресору інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії. Насамперед ворога цікавили координати пунктів тимчасової дислокації, маршрутів руху та фортифікаційних споруд українських захисників. Також окупанти намагалися виявити вогневі позиції української артилерії та систем ППО", — зазначають у відомстві.

Служба безпеки змогла відкрити завісу і навела кілька прикладів. Зокрема, представники СБУ повідомили, що наприкінці травня цього року співробітники СБУ затримали в Донецькій області інформатора головного управління генштабу з РФ (більш відомого як ГРУ). Фігурант намагався приховано зафіксувати рух українських військових колон, які переправлялися через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута.

Як інший приклад було наведено деталі розслідування підготовки атаки на Київ.

"Співробітники Служби безпеки оперативно встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно розповсюджували інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ у ніч на 16 травня", — наголошується в повідомленні.

Уже зараз стало відомо про долю щонайменше чотирьох зрадників. Чотирьом фігурантам уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Щодо двох — обвинувальні акти скеровано до суду. Щодо інших — триває розслідування.

Нагадаємо, наприкінці травня Дружківський міський суд Донецької області засудив неповнолітнього жителя Бахмута до 10 років ув'язнення за те, що той робив наводки для російських спецслужб.

Також нагадаємо, нещодавно контррозвідка СБУ викрила в Миколаєві інформатора ГРУ РФ. Зловмисник коригував російські ракетні удари по місту.