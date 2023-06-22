Полював на Bradley і Leopard: у Миколаєві затримали інформатора російського ГРУ (фото)

Ворожий інформатор, за даними силовиків, не тільки наводив російські ракети на заводи, а й стежив за переміщенням Сил оборони України.

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Контррозвідка Служби безпеки викрила в Миколаєві ще одного інформатора Головного розвідувального управління Генштабу РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисник коригував російські ракетні удари по місту, повідомляє Служба безпеки України.

Саме за його наводкою окупанти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок цієї ворожої атаки було поранено 6 мирних жителів та пошкоджено їхні будинки.

Також ворожий коригувальник передавав ворогу місця базування та переміщення Сил оборони на території Миколаївської області.

Особливо російську розвідку цікавили локації складів із боєприпасами і маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, зокрема танків Leopard і бойових машин піхоти Bradley.

Для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував потрібні відомості. Інформатор ворожої розвідки отримував грошову винагороду від свого російського "куратора".

Контррозвідники СБУ затримали підозрюваного під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони на території Миколаєва.

За даними слідства, фігурантом виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала на початку 2023 року. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, у якому є докази його розвідувально-підривної діяльності, а також патрони до стрілецької зброї.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

СБУ затримала корегувальника ракетних ударів по Миколаєву СБУ затримала корегувальника ракетних ударів по Миколаєву

21 червня повідомлялося про те, що співробітник "Укренерго" збирався знеструмити 5 областей України. Співробітники СБУ затримали "сплячого" агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) Россі, який готував атаки на електропідстанції в п'яти областях України і при цьому працював у НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що співробітники СБУ успішно запобігли передачі конфіденційної інформації від однієї з обласних військово-цивільних адміністрацій до Росії.