"Излишне возбужденное состояние": Пригожин больше не будет воевать в Украине, - депутат РФ

По данным, росСМИ, в офисе предводителя наемников был найден белый порошок. По словам руководителя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, Минобороны не продлило контракты с ЧВК из-за "непомерных и глупых амбиций".

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не выполнял решение Минобороны РФ о заключении контрактов. Еще до начала мятежа наемников он узнал, что ЧВК "Вагнер" больше не допустят к участию в войне в Украине. Такое заявление сделал руководитель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, передает "РИА Новости".

По его словам, Пригожину сообщили, что если контракты с Минобороны не продлят, он не получит финансирования.

"А для господина Пригожина деньги — это фактор немаловажный, может, и решающий. Ну вот и сложилось — денег больше не выделят", — пояснил Картаполов. По его словам, еще одним фактором решения по расформированию пригожинского ЧВК стали "непомерные и глупые амбиции". А третий — "излишне возбужденное состояние", сказал Картаполов. Возможно, в этом была отсылка к килограммам белого порошка, которые были найдены при обыске. Однако, какая именно субстанция содержалась в пакетах, не сообщалось.

В петербургской офисе владельца ЧВК "Вагнер" также обнаружились 5 килограммовых слитков золота, наличные доллары и 6 пистолетов. Более того, нашли также паспорта двойников и реальных личностей, по документам которых Пригожин лечился в клиниках и других учреждениях.

Также сообщалось, что Евгения Пригожина содержат в отеле в Минске без единого окна, такую информацию обнародовали в комитете по разведке США.