Россияне построили дамбу в Токмаке и могут затопить город в случае прорыва ВСУ, — Bellingcat (фото)

Во время возведения указанной дамбы на Токмачке захватчики уже затопили районы ниже по течению, чтобы, вероятно, помешать продвижению подразделений Вооруженных сил Украины.

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Россия построила плотину в городе Токмак, что в Запорожской области, и может рассматривать тактику затопления в случае успешного наступления украинской армии. Об этом информируют расследователи Bellingcat.

Спутниковые фото, которые получили специалисты проекта, демонстрируют сооружение на окраинах оккупированного украинского города. OSINT-аналитики считают, что оккупанты способны затопить населенный пункт, чтобы не допустить к нему подразделения Сил обороны Украины.

Независимые наблюдатели согласны, что такие меры россиян являются частью более широкой тенденции создания Россией препятствий водного характера. Российские захватчики уже провели соответствующую операцию с подрывом Каховской ГЭС.

"Это приведет к поднятию уровня воды, заболачиванию и пересыханию водохранилищ", — говорится в сообщении.

Согласно снимкам Planet от 6 июня, россияне построили дамбу, похожую на песчаный барьер. Локация расположена в пределах их обороны. По словам аналитиков, которые ссылаются на следы шин, скорее всего, плотину оккупанты используют как дополнительный мост, хотя рядом проходит функционирующая дорога P37.

При возведении указанной дамбы на Токмачке захватчики уже затопили районы ниже по течению, чтобы, вероятно, помешать продвижению подразделений ВСУ. Это приведет к поднятию уровня воды, заболачиванию и пересыханию водохранилищ.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС 6 июня. В результате преступления пострадали населенные пункты вблизи Днепра. Точное количество людей, который убили россиян неизвестно, ведь на оккупированной части Левобережья захватчики не проводили эвакуацию и не позволяли покидать пределы населенных пунктов. В результате подрыва плотины пострадало биоразнообразие Херсонщины.

Напомним, 23 июня украинцам показали, как выглядит разрушенная Каховская ГЭС сейчас. На спутниковых снимках, сделанных американской компанией, видно, что Каховское водохранилище перестало существовать, а Днепр остался в своем старом русле.