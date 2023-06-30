Плюс четыре ракеты под крыльями: в РФ модернизируют бомбардировщик Ту-95МСМ (фото)

Улучшения коснутся грузоподъемности бомбардировщика, который теперь сможет в общей сложности нести восемь ракет Х-101 или Х-102. Однако это скажется, вероятно, на дальности полета машины, которая была своеобразным "коньком" Ту-95.

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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ приступили к модернизации стратегического бомбардировщика Ту-95 версии МСМ. Улучшение заключается в повышении боевых возможностей бомбардировщиков благодаря интеграции четырех дополнительных подкрыльевых пилонов для размещения крылатых ракет. Об этом сообщает издание Bulgarian Military со ссылкой на российские СМИ.

Обозреватели пишут, что Ранее эти бомбардировщики могли нести в общей сложности четыре крылатые ракеты Х-101 или Х-102 с обычной или ядерной боеголовкой. После модернизации Ту-95МСМ сможет нести еще по две ракеты под каждым крылом — то есть в общей сложности восемь вышеуказанных ракет.

По мнению экспертов, модернизация старого бомбардировщика в плане грузоподъемности связана с опытом войны в Украине.

Места дополнительных пилонов. Источник: Bulgarian Military

Между тем пока неизвестно, как увеличение характеристик грузоподъемности повлияет на дальность полета Ту-95, которая фактически была "коньком" этого самолета — в стандартном варианте бомбардировщик способен пролететь 15000 км (в случае с Ту-95МС — до 10500 км), что позволяет ему выполнять дальние стратегические задачи без необходимости дозаправки в воздухе.

Теперь же фактическая дальность полета Ту-95МСМ может меняться в зависимости от таких факторов, как полезная нагрузка, высота и погодные условия. В некоторых случаях дальность может быть уменьшена для обеспечения безопасности и эффективности миссии, подчеркнули эксперты.

ТТХ Ту-95 и его вариантов

Напомним, министр по делам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи предположил, что российские конструкторы компании "Туполев" завершают разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК-ДА) "Посланник". Это стратегический ракетоносец нового поколения с использованием стелс-технологий, который призван заменить существующие бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3.