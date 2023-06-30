"Двойники усиливают впечатление": СМИ рассказали, есть ли у Путина рак, и кто его заменит

На некоторых видео российский президент держится за стул или хромает, но ему 70 лет, отмечает Доминик Вагхорн, редактор Sky News по международным вопросам.

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В прошлом году появлялось множество спекуляций относительно того, есть ли у президента РФ Владимира Путина онкологическое заболевание. Есть ли в этих слухах по-прежнему какая-то доля правды, и кто мог бы заменить главу Кремля в случае его смерти — об этом рассказал редактор издания Sky News по международным вопросам Доминик Вагхорн.

О здоровье российского президента немало писалось, также высказывались мнения о том, что ему на смену может прийти ястреб от националистического лагеря, который будет стремиться расширить масштабы войны, или же голубь, который решит вывести войска из Украины.

О скорой кончине Владимира Путина заявляли источники в Киеве и западных странах в начале полномасштабного вторжения. Однако, судя по всему, он все еще в добром здравии: стоит, говорит и ходит.

"Если у него и в самом деле рак, он явно получает довольно хорошее лечение", — отметил Доминик Вагхор, добавив также, что было достаточно сообщений о том, что Путин использует нескольких двойников, чтобы, возможно, усилить впечатление, что у главы государства хорошее здоровье.

На некоторых видео он держится за стул или хромает, но ему 70 лет, и пока нет никаких доказательств того, что президент страдает какой-либо неизлечимой болезнью, считает Вагхорн.

В случае смерти Путина нет причин к тому, что его заменит еще больший сторонник войны. Хотя все же есть несколько кандидатов, которые могли бы быть еще более воинственными по отношению к Украине и Западу.

Напомним, что Барак Обама заявил, что он вместе с Меркель удержал линию и не позволил Путину захватить всю Украину в 2014 году.

Также сообщалось, что мятеж Евгения Пригожина ранил Путина. Издание Bloomberg рассказало о возможных действиях Запада.