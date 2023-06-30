"Помогает Украине бороться за свободу": в Минобороны показали работу гаубицы L119 (видео)

Главным "оппонентом" для гаубицы является советская 120-мм Д-30, но эти старые образцы, которые изготовлены в СССР, проигрывают L119 почти по всем параметрам.

Related video

Британская 105 миллиметровая легкая буксируемая гаубица L119 или 105 Light Gun помогает Украине бороться за свободу и освобождать временно оккупированные территории, которые контролируют войска РФ. Об этом в Telegram-канале сообщила Анна Маляр, заместитель Министра обороны Украины.

Она рассказала, что эта боевая артиллерийская система прошла боевое крещение летом 2022 года. Украинские защитники сразу оценили преимущества "британки": высокая скорострельность и незначительная масса делают эту гаубицу эффективной во время штурмовых и рейдовых операций. О ювелирной точности пушки ходят легенды. Так, например, расчеты L119 уничтожали позиции российских СПГ-9 и 120-мм минометов — цели не слишком большие.

Артиллеристы говорят, что главным "оппонентом" для гаубицы является 120-мм Д-30, но с учетом обстоятельств и задач, которые ребята выполняют. Все же "полумертвые" советские образцы проигрывают L119 почти по всем параметрам.

Характеристики пушки L119

Гаубица L119 не является лучшей по дальности стрельбы, но имеет другие преимущества. Артиллерийское оружие британского производства способно осуществлять до 6 выстрелов в минуту. Имеет широкий спектр доступных боеприпасов: осколочно-фугасные, дымовые и осветительные. Дальность огня составляет при использовании обычных боеприпасов 14 км, а активно-реактивными — 19,5 км.

Напомним, 26 июня украинские артиллеристы рассказали, как пушка М777 американского производства с высокоточными снарядами Excalibur помогает уничтожать российскую технику и артиллерию. Артиллеристы говорят, что Excalibur — это чрезвычайно эффективный боеприпас, который гарантированно уничтожает цель. Это экономит время и обычные снаряды. Российские войска постоянно пытаются охотиться на пушку, поэтому артиллеристам приходится действовать максимально быстро, а после отработки маскировать гаубицу и перейти в укрытие.