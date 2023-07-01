Призывал создать концлагеря: СБУ сообщила о подозрении топ-пропагандисту РФ (видео)
Российский пропагандист Сергей Ключенков публично поддержал агрессивную войну против Украины, военные преступления российских оккупантов и агитировал за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины.
СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Мардану, который призвал создать на оккупированных Россией территориях Украины концлагеря для несогласных с господством РФ украинцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, специалисты СБУ собрали доказательную базу на пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), который призывал к геноциду украинского народа. Ключенков работает на издание "Комсомольская правда" и принимает активное участие в ток-шоу на телеканале "Соловьев live".
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пропагандист поддерживал действия оккупантов и оправдывал их военные преступления. Он постоянно агитировал за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины. Также в одном из прямых эфиров он предложил создать на оккупированных территориях концлагеря для украинцев, которые оказывают сопротивление РФ.
СБУ заочно сообщила пропагандисту, который находится в РФ, о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также изготовление и распространение таких материалов с использованием СМИ);
- ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов).
Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Что говорил Мардан:
В прямом эфире российского радио "Комсомольская правда", обсуждая примеры "саботажа" политики россиян украинскими учителями и сотрудниками КП в Запорожской области, пропагандист Сергей Мардан предложил пытать и расстреливать украинцев, а также построить ГУЛАГ для учителей.
Его собеседник отметил, что украинские учителя не хотят выходить на работу, потому что и так получают зарплату из Украины.
"Самое главное, кого можно было бы расстрелять — это тех украинских учителей, которые не захотели работать по российской школьной программе. Половина учителей отказались выходить на работу. Эти учителя получают деньги на карты "Приватбанка" из-за линии фронта. Разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в "москальские" школы — 1000 долларов и ежемесячно они получают около 200 из Украины. Готовятся обучать деток "соловьиному языку" и истории, своеобразного государства Украины с помощью дистанционного обучения", — заявил представитель оккупантов.
На это ведущий предложил вспомнить опыт Натана Френкеля (одного из основателей ГУЛАГа) и построить небольшой Запорожский ГУЛАГ для учителей, которые "не научились любить нашу родину".
Напомним, что самопровозглашенного мэра Полтавы признали психически больным. Он распространял в Facebook российскую пропаганду и оправдывал действия подразделений ВС РФ на территории Украины.
Ранее сообщалось, что директор российского пропагандистского ресурса RT Антона Кузнецова-Красовского, который призывал к убийству украинцев, осужден в Украине на 5 лет заключения с конфискацией имущества.