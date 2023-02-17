"Призывал убивать украинских детей": суд приговорил директора RT Красовского к 5 годам тюрьмы

С февраля прошлого года Красовский публично поддерживал полномасштабное вторжение РФ, оправдывал преступления российских военных и призвал к геноциду украинского народа.

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Директор российского пропагандистского ресурса Russia Today Антон Кузнецов-Красовский, который ранее призывал к геноциду украинцев, был заочно осужден в Украине на 5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении указывается, что СБУ будет системно привлекать к ответственности российских пропагандистов, которые публично выступают в поддержку вооруженной агрессии РФ.

"В ходе следственно-оперативных действий собраны обоснованные доказательства вины бывшего директора по вещанию прокремлевского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины. С февраля прошлого года он публично поддерживал полномасштабное вторжение РФ, оправдывал преступления р*шистов и призвал к геноциду украинского народа", — говорится в сообщении.

На основании собранных Службой безопасности доказательств и проведенных экспертиз суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации);

ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов).

Таким образом российский пропагандист был осужден на пять лет лишения свободы. В СБУ заявили, что это максимальный срок, который предусматривает данное нарушение.

"Сейчас преступник скрывается от правосудия за рубежом. Впрочем, сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия для привлечения виновного к ответственности", — сообщили в СБУ.

Напомним, в октябре прошлого года пропагандист Кузнецов-Красовский в эфире Russia Today призывал топить и сжигать украинских детей.

Позже генеральный директор российского "Института политических исследований" Сергей Марков заявил, что заявления директора RT Антона Красовского об украинских детях были сделаны по заданию спецслужб Украины или США.