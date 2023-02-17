"Закликав убивати українських дітей": суд засудив директора RT Красовського до 5 років ув'язнення

З лютого минулого року Красовський публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини російських військових та закликав до геноциду українського народу.

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Директора російського пропагандистського ресурсу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, який раніше закликав до геноциду українців, було заочно засуджено в Україні на 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається, що СБУ буде системно притягувати до відповідальності російських пропагандистів, які публічно виступають на підтримку збройної агресії РФ.

"Під час слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази провини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України. З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини р*шистів і закликав до геноциду народу ", — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їхнього поширення або розповсюдження таких матеріалів).

Таким чином російського пропагандиста було засуджено на п'ять років позбавлення волі. В СБУ заявили, що це максимальний термін, який передбачає це порушення.

"Зараз злочинець ховається від правосуддя за кордоном. Утім, співробітники СБУ знають про його місцезнаходження та проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, у жовтні минулого року пропагандист Кузнєцов-Красовський в ефірі Russia Today закликав топити та спалювати українських дітей.

Пізніше генеральний директор російського "Інституту політичних досліджень" Сергій Марков заявив, що заяви директора RT Антона Красовського про українських дітей було зроблено за завданням спецслужб України чи США.