Представляют угрозу для народов Кавказа: правительство Ичкерии готовит спецтрибунал по Кадырову и "Ахмату"

В правительстве Ичкерии считают, что лидер Чечни Рамзан Кадыров и его спецотряд "Ахмат" исповедуют идеологию, которая дает основания считать их религиозной экстремистской сектой.

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Правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании рассматривает возможность создания спецтрибунала в отношении действующего главы Чечни Рамзана Кадырова и созданного им подразделения "Ахмат", который совершил преступления против человечества на территории Украины. Об этом в комментарии Укринформу рассказал член правительства Ичкерии в изгнании Инал Шерип.

"Мы прорабатываем возможность создания отдельного трибунала по Рамзану Кадырову и его религиозной крайне радикальной секте "Ахмат", — сказал он.

В правительстве Ичкерии отмечают, что идеология, которую исповедует спецподразделение "Ахмат", участвующее в войне против Украины, дает все основания считать его религиозной экстремистской сектой, которая представляет угрозу для народов Кавказа, Европы и Украины.

"Эта религиозная секта совершила преступления против человечества в Европе. Религиозное сектантство пускает корни как в Чечне, так и на Северном Кавказе и по всему миру. Поэтому создание спецтрибунала по Кадырову и "Ахмату" очень важно не только для Чечни и Украины", — отметил Шерип.

По словам Инала Шерипа, он уже представил идею создания спецтрибунала над Кадыровым на экспертном уровне в США. Также он отметил, что продолжаются консультации относительно механизма создания этого трибунала, поскольку ранее подобных специальных судов еще не было.

"Если нам удастся создать спецтрибунал по Кадырову, квалифицируя "Ахмат" как религиозную экстремистскую сектантскую группу, которая представляет угрозу, я уверен, что мы разрушим ту структуру, которую они создали и которая сегодня оправдывает убийства украинского народа", — заявил политик.

Подразделение "Ахмат": что известно

"Ахмат" — это спецподразделение в составе войск Национальной гвардии России, которое дислоцируется в Чеченской республике. Специальный отряд участвует во вторжении России в Украину. Власти Украины обвиняют военнослужащих и командира "Ахмата" в причастности к убийствам мирных жителей Украины. 28 июля 2022 года в сети распространилось видео кастрации и убийства российским военнослужащим связанного украинского военнопленного. Преступник был идентифицирован. Им оказался доброволец "Ахмата" Очур-Суге Монгуш из Тувы.

Напомним, что 15 июня бойцы подразделения "Запад-Ахмат" сбежали из-под Марьинки на Белгородщину и заняли там КПП, который ранее атаковали бойцы РДК. Оттуда они пугают ВСУ, что нарушители границы получат "молниеносный ответ".

Ранее сообщалось, что 29 мая боец подразделения Кадырова призвал захватить Кривой Рог. По словам военнослужащего ВС РФ Хусейна Джамбетова, в украинском городе находятся "именно те, кто им нужен".