"Война интеллекта и количества": ВСУ за месяц уничтожили почти 10 артиллерийских бригад ВС РФ

В течение июня Силы обороны Украины установили абсолютный рекорд по уничтожению российской артиллерии — 678 стволов, что, по мнению военного эксперта Петра Черника, является колоссальным показателем.

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Российские оккупанты рискуют остаться без артиллерии, поскольку ВСУ удачно на нее охотятся. Только за июнь украинские защитники уничтожили почти 10 артиллерийских бригад врага. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, наступление Сил обороны своим темпом способствует сохранению жизни военнослужащих Украины.

"Мы не можем позволить себе классическую "жуковщину", которую демонстрировали россияне во время штурма Бахмута. Наш военнослужащий на вес золота, и об этом неоднократно заявлял президент Украины. Помним, что россиян 140 миллионов, а нас — 35. Это — война интеллекта и количества. И интеллект однозначно на нашей стороне. Для качественных результатов нужно время, время и еще раз время", — сказал он.

По мнению военного эксперта, украинские подразделения действуют грамотно, взвешенно и правильно — изучают и уничтожают логистику врага.

"В течение июня мы имеем абсолютный рекорд по уничтожению российской артиллерии — 678 стволов. Это невероятно много. Напомню, что штат бригады — это 72 ствола. Итак, практически 10 вражеских артиллерийских бригад ВСУ уничтожили за месяц. Это — колоссальный показатель", — сказал Черник.

Он добавил, что сейчас идет война на уничтожение ресурсов, и благодаря коллективному Западу, который на стороне Украины, а его ресурс в разы больше ресурса РФ, рано или поздно война дойдет до точки надлома.

Напомним, что ВСУ на Донбассе разбили российское подразделение "Шторм Z". Из роты в 120 человек уцелели лишь 20 бойцов, что составляет 13%. "Остатки" роты записали видеообращение, в котором заявили, что отказываются дальше воевать.

Напомним, что 29 июня в ВСУ заявили, что берут под контроль Клещиевку, а ВС РФ отступают с окраин Бахмута. Установление полного контроля над Клещиевкой позволит Силам обороны начать наступление на южную часть самого Бахмута.