"Війна інтелекту й кількості": ЗСУ за місяць знищили майже 10 артилерійських бригад ЗС РФ

Протягом червня Сили оборони України встановили абсолютний рекорд зі знищення російської артилерії — 678 стволів, що на думку військового експерта Петра Черника, є колосальним показником.

Related video

Російські окупанти ризикують залишитися без артилерії, оскільки ЗСУ вдало на неї полюють. Лише за червень українські захисники знищили майже 10 артилерійських бригад ворога. Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

За його словами, наступ Сил оборони своїм темпом сприяє збереженню життю військовослужбовців України.

"Ми не можемо дозволити собі класичну "жуковщину", яку демонстрували росіяни під час штурму Бахмута. Наш військовослужбовець на вагу золота, і про це неодноразово заявляв президент України. Пам’ятаємо, що росіян 140 мільйонів, а нас — 35. Це — війна інтелекту й кількості. І інтелект однозначно на нашому боці. Для якісних результатів потрібний час, час і ще раз час", — сказав він..

На думку військового експерта, українські підрозділи діють грамотно, виважено та правильно — вивчають і нищать логістику ворога.

"Протягом червня ми маємо абсолютний рекорд зі знищення російської артилерії — 678 стволів. Це неймовірно багато. Нагадаю, що штат бригади — це 72 стволи. Отже, практично 10 ворожих артилерійських бригад ЗСУ знищили за місяць. Це — колосальний показник", — сказав Черник.

Він додав, що зараз триває війна на знищення ресурсів, і завдяки колективному Заходу, який на боці України, а його ресурс у рази більший від ресурсу РФ, рано чи пізно війна дійде до точки надлому.

Нагадаємо, що ЗСУ на Донбасі розтрощили російський підрозділ "Шторм Z". З роти у 120 осіб вціліли лише 20 бійців, що складає 13%. "Залишки" роти записали відеозвернення, в якому заявили, що відмовляються далі воювати.

Нагадаємо, що 29 червня у ЗСУ заявили, що беруть під контроль Кліщіївку, а ЗС РФ відступають з околиць Бахмута. Встановлення повного контролю над Кліщіївкою дозволить Силам оборони розпочати наступ на південну частину самого Бахмута.