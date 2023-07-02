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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ нужны средства борьбы с дронами-камикадзе "Ланцет" ВС РФ, — Минобороны

Дрон "Ланцет"
Фото: telegraf | Дрон "Ланцет"

По данным украинской разведки, россияне стали вкладывать больше денег в производство барражирующих боеприпасов. По словам солдата с позывным "Маугли", у ВСУ нет подобного оружия.

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Силам обороны нужны средства борьбы с российскими дронами-камикадзе "Ланцет" об этом рассказал Юрий Сак, советник главы Минобороны Украины в интервью The Daily Telegraph.

По словам представителя Минобороны, украинская разведка пришла к выводу о том, что россияне начали вкладывать больше денег в производство барражирующих боеприпасов.

"Все, что может создать угрозу для наших войск, вызывает беспокойство", – подчеркнул советник главы Минобороны.

Характеристики российского дрона "Ланцет"

Над ударным дроном "Ланцет" работала российская компания ZALA, которая входит в концерн "Калашников". Система применяется для поражения наземной техники и прочих целей. У "Ланцета" сравнительно небольшой боевой заряд — до двух кг. Последствия его применения не столь разрушительны, по сравнению с ракетами или снарядами. Но для украинских ПВО именно эти БПЛА представляют одну из самых сложных задач.

Характеристики российского дрона "Ланцет" Fullscreen
Характеристики российского дрона "Ланцет"

Дроны "Ланцет" поставлены на вооружение российских войск с 2022 года, их дальность составляет 40 км, скорость — до 300 км/ч. Стоит один дрон около 35 тысяч долларов.

"Ланцет" летит низко и медленно и обходит радары традиционных систем ПВО. При этом ВСУ невыгодно расходовать на них ракеты, стоимостью миллионы долларов.

"Эти штуки создали нам много проблем, потому что у нас нет подобного оружия", — пояснил солдат ВСУ с позывным "Маугли".

Некоторые артиллерийские подразделения ВСУ используют вокруг своих орудий импровизированные щиты, часто из маскировочной сетки, чтобы поймать дрон до того, как он достигнет своей цели. Устанавливаются и позиции стрелков, чтобы вести огонь по этим дронам прежде, чем они нанесут смертельный удар.

Напомним, что Россияне нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. Повреждена гражданская инфраструктура: аптека и заведение общепита. Ранения получили около четырех человек.

Также сообщалось, что украинский дрон показал, как был уничтожен российский танк в районе Бахмута.