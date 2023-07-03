За ранеными тянулись бинты: нацгвардейцы показали, как россияне убегают с позиций (видео)

Бойцы 50 полка имени Семена Высочана Нацгвардии Украины заставили даже российских оккупантов самостоятельно оставить окопы.

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Российские оккупанты на Луганщине убегали с позиций так, что за ранеными тянулись бинты. Бойцы 50-го Полка имени полковника Семена Высочана Национальной Гвардии Украины в Facebook 3 июля сообщили подробности.

На видео можно увидеть, что украинские войска применяют артиллерию, чтобы уничтожить оккупантов в окопах. Траншеи захватчиков расположены в лесу.

Впоследствии оккупанты поняли, что им не удастся устоять и бросились наутек. На видео видно, как россияне бежали с позиций так, что за ранеными тянулись бинты. Реализовали соответствующие действия бойцы 50 полка имени Семена Высочана Нацгвардии Украины.

"Ловкими действиями смогли помешать россиянам в попытке штурма украинских позиций", — говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте на 3 июля 2023 года

На всей линии фронта, по информации аналитиков Института изучения войны, продолжаются тяжелые бои. Украинские войска провели наступательные операции в восточной части Запорожской и западной части Донецкой области. Позиционные бои продолжаются на линии фронта Купянск-Сватово-Кременная.

В Минобороны Украины 3 июля оценили ситуацию на фронте в Донецкой области. На позапрошлой неделе российские захватчики совершили 6457 обстрелов, а уже на прошлой — 11753 обстрела. ВСУ, по данным Минобороны, продвигаются в Донецкой области и на юге страны. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на востоке освобожденная площадь увеличена на 9 квадратных километров.

Напомним, украинские артиллеристы уничтожили российскую РСЗО "Ураган". Вследствие этого боекомплект сдетонировал и разлетелся в разные стороны. Российские войска пытаются вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций, но получают достойный отпор. По ее словам, ситуация остается непростой, но контролируемой.