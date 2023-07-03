Продолжаются тяжелые бои: в Минобороны оценили ситуацию на фронте в Донецкой области (карта)

На позапрошлой неделе российские захватчики совершили 6457 обстрелов, а уже на прошлой — 11753 обстрела. ВСУ, по данным Минобороны, продвигаются в Донецкой области и на юге страны.

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Действия наступательного и оборонительного характера наблюдаются в Донецкой области на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом 3 июля сообщила в Telegram Анна Маляр, заместитель министра обороны.

Она пояснила, что российские войска пытаются вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций, но получают достойный отпор. По ее словам, ситуация остается непростой, но контролируемой.

"Сейчас там продолжаются тяжелые бои", — отметила представительница ведомства.

За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на востоке освобожденная площадь увеличена на 9 квадратных километров. Количество вражеских обстрелов на востоке за неделю росло вдвое. Если на позапрошлой неделе российские захватчики совершили 6457 обстрелов, то уже на прошлой неделе зафиксировано 11753 обстрела.

Маляр объяснила, что на южных фронтах и в дальнейшем продолжается наступательная операция. Украинские войска продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: вели наступательные действия на направлениях Новодаровка, Роботино, Приютное, Новоселка, Новоданиловка, Старомайорское, имели успех. За прошедшую неделю увеличены освобожденные территории на 28,4 квадратных километров. В целом освобожденная площадь на юге составляет 158,4 км2.

Напомним, 3 июля в ISW оценили наступление Сил обороны на шести участках фронта. Американские аналитики отметили, что украинские войска провели наступательные операции в восточной части Запорожской и западной части Донецкой области. Позиционные бои продолжаются на линии фронта Купянск-Сватово-Кременная. Украинские подразделения организовали и провели контрнаступательные операции на шести участках фронта. Эффективные результаты есть на определенных направлениях.