Тривають важкі бої: у Міноборони оцінили ситуацію на фронті на Донеччині (карта)

Позаминулого тижня російські загарбники здійснили 6457 обстрілів, а вже минулого — 11753 обстріли. ЗСУ, за даними Міноборони, просуваються на Донеччині та півдні країни.

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Дії наступального та оборонного характеру спостерігаються на Донеччині на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це 3 липня повідомила у Telegram Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

Вона пояснила, що російські війська намагаються витіснити українських захисників із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. З її слів, ситуація залишається непростою, але контрольованою.

"Зараз там тривають важкі бої", – зазначила представниця відомства.

За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на сході звільнену площу збільшено на 9 квадратних кілометрів. Кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень росла вдвічі. Якщо позаминулого тижня російські загарбники здійснили 6457 обстрілів, то вже минулого тижня зафіксовано 11753 обстріли.

Маляр пояснила, що на південних фронтах й надалі триває наступальна операція. Українські війська просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Роботине, Приютне, Новосілка, Новоданилівка, Старомайорське, мали успіх. За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 квадратних кілометрів. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км2.

Нагадаємо, 3 липня в ISW оцінили наступ Сил оборони на шести ділянках фронту. Американські аналітики зазначили, що українські війська провели наступальні операції у східній частині Запорізької та західній частині Донецької області. Позиційні бої тривають на лінії фронту Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Українські підрозділи організували та провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту. Ефективні результати є на певних напрямках.