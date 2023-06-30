"Выгрызают каждый метр": в Минобороны рассказали о продвижении ВСУ на фронтах

По словам Анны Маляр, Силы обороны успешно продвигаются на нескольких направлениях и закрепляются на отбитых у врага позициях.

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Вооруженные силы Украины успешно продолжают наступательную операцию на нескольких направлениях, "выгрызая" каждый метр родной земли у оккупантов. Об этом 30 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Telegram.

"Продолжается наступательная операция наших сил обороны на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Имеют успех", – написала Маляр.

По ее словам, российские захватчики безуспешно продолжают наступать на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на юге

"На направлении Ровнополь – Володино наши имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав", – говорится в публикации.

Маляр добавила, что на Запорожском и Мелитопольском направлениях украинские защитники уничтожают ВС РФ. Россияне вынуждены подтягивать для обороны все свои резервы, в том числе бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона.

Также чиновница сообщила, что на Бердянском направлении украинские бойцы продвинулись на 1300 метров.

Бои под Бахмутом: что происходит на востоке

"На Бахмутском направлении наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта. Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь", – рассказала заместитель министра обороны.

По ее информации, Силы обороны продвинулись в направлении Клещиевки на 1200 метров, Курдюмовки – на 1500 метров.

Маляр проинформировала, что на флангах города идут бои, в которых преуспевают ВСУ. Сейчас они закрепляются на отвоеванных рубежах.

"В общем, на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами", – резюмировала она.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в новом интервью изданию The Washington Post, опубликованном 30 июня, заявил, что его крайне раздражает негативная реакция на то, как продвигаются на фронте украинские защитники. Это можно было значительно ускорить, если бы Запад активнее принимал решения о поставках оружия.

В этот же день в Генштабе рассказали, что на Бердянском и Мелитопольском направлениях Силы обороны имели частичный успех на участках фронта Левадное — Приютное и Малая Токмачка — Очеретоватое.