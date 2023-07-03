"Хочу всех успокоить": в Минобороны Польши рассказали, для чего им нужно ядерное оружие

По словам замминистра Марцина Очепа, НАТО является ядерным государством и российская агрессия, которая приближается к границам Польши, заставляет задуматься о дополнительной защите.

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В Министерстве обороны Польши рассказали, для чего на самом деле они хотят разместить на своей территории ядерное оружие и как это будет происходить. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Марцин Очепа, передает Rzeczpospolita 3 июля.

По его словам, в этом нет ничего такого, ведь Варшава, являясь полноценным членом НАТО, может этого требовать. Тем более, если в соседней стране, Беларуси, РФ собирается сделать то же самое.

"Хочу всех успокоить. Помните, что мы уже являемся членом НАТО. Альянс является ядерным государством и, если будет необходимо, он будет использовать такие инструменты защиты своих членов, которые сочтет нужным", — говорится в сообщении.

Речь идет о программе Nuclear Sharing, которая позволяет НАТО размещать ядерное оружие в странах, которые получили членство. С 2009 в рамках этой программы ТЯО находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Появится ли оно в Польше — все будет зависеть от действий Беларуси и Российской Федерации, отметил Марцин Очепа.

"Мы сигнализируем нашим союзникам, что если наступательный потенциал России будет продолжать приближаться к нашим границам, мы, как НАТО, должны послать сигналы о нашей готовности усилить наш оборонный потенциал", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня сообщалось, что Польша согласна разместить у себя ядерное оружие. По словам главы правительства Матеуша Моравецкого, угроза для Запада со стороны Беларуси после размещения там смертоносного оружия РФ лишь увеличивается, поэтому нужен новый рычаг давления на Владимира Путина.